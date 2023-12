El Puente de los Besos es uno de los lugares más bellos del mundo para ver el atardecer. (Fuente: Truong Phu Quoc)

Si buscas un mejor lugar para celebrar el Año Nuevo en Vietnam, Sunset Town, en la isla de Phu Quoc, se considera la primera opción, con una serie de proyectos, productos y experiencias atractivas de alto nivel.





Mira el atardecer en el Puente del Beso (Kiss Bridge)





Se espera que el Puente del Beso, inaugurado oficialmente el 22 de diciembre, se convierta en un nuevo símbolo turístico de Vietnam después del fenómeno del Puente Dorado en Sun World Ba Na Hills (Da Nang). La obra del famoso arquitecto Marco Casamonti tiene como punto culminante dos ramas independientes que se extienden hacia el mar, fusionándose en un todo unificado pero sin tocarse sino a 30 cm de distancia, lo suficiente para que dos amantes se besen de forma romántica.





El diseño especial del Puente del Beso transmite un mensaje atemporal de amor y conexión entre las personas, la naturaleza y el universo. En particular, este es también el destino más impresionante de Vietnam para dar la bienvenida al nuevo año 2024 porque el primero de enero, si se mira desde el centro de Sunset Town, el sol al atardecer caerá en el medio de la distancia entre las dos ramas del puente antes de "hundirse" gradualmente en la superficie del mar. Actualmente, los visitantes pueden visitar el Puente del Matrimonio de forma gratuita. Esta oferta dura hasta el 30 de diciembre de 2023.





Diviértete en el mercado nocturno junto al mar

El mercado nocturno de Vui Phet es un atractivo lugar de entretenimiento que no debe perderse en Phu Quoc.

Al llegar a Phu Quoc, si desea experimentar un mercado tradicional de larga data, los visitantes pueden elegir el mercado nocturno de Duong Dong. Y para cambiar de ritmo, experimentar un nuevo viaje de los sentidos y actividades creativas, Vui Phet (VUI-Fest Bazaar), el primer mercado nocturno costero de Vietnam inaugurado a finales de diciembre en Sunset Town, es una elección que no se puede ignorar. VUI-Fest estará abierto de 12 a 16 horas todos los días a partir del 24 de diciembre.





VUI-Fest le ha dado a Sunset Town una "camiseta" vibrante además de su atmósfera lírica. Aquí los visitantes pueden comprar y comer libremente en más de 50 puestos de productos locales, regalos hechos a mano y gastronomía nacional y extranjera. Especialmente cada noche, en el mercado se presentará el espectáculo musical callejero Loang Xang, una combinación única de circo callejero y efectos de sonido creados a partir de utensilios de cocina y herramientas de pesca de pescadores, promete crear momentos de "alegría inolvidable" para los visitantes del mercado nocturno VUI-Fest.





Crucero por el mar en el teleférico de Hon Thom

El teleférico de Hon Thom es considerado una experiencia memorable por la prensa internacional, algo que debes probar cuando vengas a Phu Quoc.

Desde Sunset Town, los visitantes experimentarán un viaje memorable "volando" sobre el mar azul en teleférico hasta la isla Hon Thom, estableciendo un récord para el viaje de tres cables más largo del mundo. El teleférico está abierto todos los días de 9 a 17 horas, los precios de los billetes oscilan entre 600 mil VND (sin incluir el almuerzo buffet) y 850 mil VND (incluido el almuerzo buffet).





Desde la cabina del teleférico, los visitantes serán testigos de la impresionante vista panorámica del mar de Phu Quoc, observarán el agua clara del mar y cientos de barcos de pesca anclados en el puerto de An Thoi que cambian de color según la luz del sol. No solo eso, cuando "atracas" en Hon Thom, te esperan innumerables juegos sensoriales, desde ligeros hasta intensos, en Sun World Hon Thom, con el principal parque acuático de Asia, Aquatopia, y la misteriosa aldea Exotica.





Check-in en el súper hotel La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton

La plaza La Festa tiene muchos rincones de check-in tan bellos como el cielo europeo.

Ubicado en el medio de Sunset Town, mirando directamente al Puente de los Besos, el recientemente lanzado "superproducto resort" La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton es un lugar de check-in que no debe perderse. Este proyecto marca la primera presencia en Vietnam de Curio Collection, la marca más lujosa y sorprendente del mundialmente famoso Grupo Hilton. El diseño único con un fuerte aliento mediterráneo es lo más destacado del hotel con los colores y materiales típicos de la ciudad costera de Amalfi, las paredes rojo anaranjado del atardecer y los delicados colores pastel.





No es necesario ser huésped de La Festa Phu Quoc, aún puedes venir aquí para admirar el pino gigante de mil estrellas de 24 m de altura frente al lobby del hotel y tomar fotos especialmente impresionantes con la fuente King of the Sun y una torre del reloj de belleza clásica inspirada en la Torre de San Marcos en Venecia, Italia.





Admira los fuegos artificiales siete minutos después del espectáculo El Beso del Mar

Phu Quoc será la única isla del mundo que contará con un espectáculo tecnológico que combine fuegos artificiales los 365 días del año.

A partir del 21 de diciembre de 2023, al llegar a Sunset Town, los visitantes podrán ver los fuegos artificiales de siete minutos desde el final del espectáculo El Beso del Mar (Kiss of the Sea), el espectáculo multimedia más grande de Asia en la pantalla del océano con precios de entradas a partir de sólo 250 mil VND. El espectáculo comienza a las 20:30 horas cada día.





A lo largo de 25 minutos de duración, el espectáculo lleva a los visitantes a través del espacio y el tiempo a un mundo de fantasía en todo el universo, presenciando espectaculares efectos de fuego, agua, láser y emociones explosivas con 7 minutos de fuegos artificiales al final. En particular, este espectáculo de fuegos artificiales de primer nivel no sólo se realiza durante los días festivos, sino que dura las 365 horas del año, lo cual convierte a Phu Quoc en la única isla del mundo con un espectáculo tecnológico que combina fuegos artificiales todas las noches.





Vea Phu Quoc a través de pinturas en la exposición "Phu Quoc - Un viaje radiante"

Vea el colorido Phu Quoc a través de 30 obras de arte multimaterial.

Además de atractivas actividades de entretenimiento, Sunset Town deviene un destino atractivo para los turistas amantes del arte, especialmente la pintura. La exposición de pintura "Phu Quoc - un viaje radiante", en la estación Anh Duong y en la estación del teleférico Hon Thom, constituye una oportunidad para que vean un Phu Quoc muy diferente a través de 30 obras de arte multimaterial realizadas por 10 artistas del grupo de autores Urban Sketchers Vietnam, provenientes de Hanoi - Da Nang – Saigón. Phu Quoc, especialmente Sunset Town, se muestra radiante y fresca a través de la lente del arte moderno.





Cuenta atrás para dar la bienvenida al 2024 al estilo Sunset Town

Todas las emociones se sublimarán durante la Cuenta atrás 2024 en Sunset Town.

Todas las experiencias explotarán en la Cuenta atrás 2024 en la plaza Anh Duong, Sunset Town, frente a la estación del teleférico Hon Thom. Phu Quoc será el centro de atención de todo el país en este momento sagrado, como destino principal del programa "Cuenta atrás 2024: Vietnam - Un viaje radiante", organizado conjuntamente por la Televisión de Vietnam y Sun Group, con un escenario artístico de gran tamaño y brillantes fuegos artificiales. En particular, según revelaron los organizadores, los artistas más destacados del país también "aterrizarán" en Phu Quoc para "arder" en este evento. /.