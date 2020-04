Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Organizador del Festival del Templo de los Reyes Hung decidió ajustar el programa de este auténtico festejo nacional para evitar aglomeraciones públicas que puedan facilitar el contagio de la pandemia COVID-19 , causada por el virus SARS-CoV-2.Según el vicepresidente del Comité Popular de la norteña provincia de Phu Tho y jefe del Comité Organizador, Ho Dai Dung, este año no se llevarán a cabo las fiestas, sino solo las ceremonias rituales en las que se aplicarán estrictamente las medidas de prevención y control de la enfermedad bajo la dirección del Ministerio de Salud.En concreto, se celebrarán solo tres actividades principales, a saber, el ritual para rendir culto al padre mitológico de la nación Lac Long Quan y las ceremonias de ofrendas de inciensos a la Madre Au Co y a los Reyes Hung.No se efectuarán la procesión de palanquines, las actividades no serán transmitidas en vivo por televisión y se limitará cuanto sea posible la participación para evitar la afluencia masiva.El evento será presidido por miembros del Comité Popular provincial y dirigentes del Partido Comunista, el Estado y el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, según reportó el periódico electrónico Nhan Dan.Los organizadores solicitaron al Departamento de Salud local coordinar con el complejo de vestigios históricos de los reyes Hung para intensificar la fumigación y desinfección en la zona, disponer equipos para medir la temperatura corporal, gel antiséptico de manos y mascarillas sanitarias para repartir a los participantes.Además, pidieron a la policía provincial y las entidades relacionadas que desarrollaran un plan para garantizar la seguridad y el orden social en la zona de reliquias y sus alrededores./.