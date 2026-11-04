Ta Xua de Vietnam ante el reto de desarrollar un turismo sostenible

Hanoi (VNA) - El auge del turismo en Ta Xua, comuna montañosa de la provincia vietnamita de Son La, está dinamizando la economía local, pero también pone a prueba la capacidad de las autoridades para gestionar el crecimiento, proteger el paisaje y preservar la identidad cultural. El reto ahora es aprovechar el creciente interés por este destino sin comprometer los valores que lo hacen atractivo.



Oportunidades y desafíos



Ta Xua fue distinguida como “Destino Turístico Emergente Líder de Asia” en los World Travel Awards 2026 para Asia, Oceanía y el océano Índico, celebrados recientemente en Maldivas. En su primera participación en esta categoría, la localidad superó a destinos como la isla de Koh Kood (Tailandia), Melaka (Malasia), Morioka (Japón), la isla de Sumba (Indonesia) y Taipei (China). Situada a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, destaca por sus paisajes de nubes, antiguos bosques de té Shan Tuyet y la rica cultura de la comunidad hmong, que constituye la mayor parte de su población.



Según Luong Duy Doanh, director de FiveStar Travel, sus paisajes, cultura local y hospitalidad le confieren un carácter auténtico y singular.



El desarrollo turístico ha transformado la economía local. En 2025, Ta Xua recibió unos 130 mil visitantes y obtuvo ingresos estimados en 2,9 millones de dólares. Según el presidente del Comité Popular comunal, Do Van Xiem, 88 familias ofrecen alojamiento en casas comunitarias y numerosos hogares han pasado de la agricultura a prestar servicios turísticos o suministrar productos agrícolas a los establecimientos. La tasa de pobreza descendió del 37% en 2024 al 33,64% en 2025.



Sin embargo, el gasto medio por visitante sigue siendo modesto, inferior a 23 dólares en 2025. En los primeros seis meses de 2026, la localidad recibió unos 56 mil turistas y generó 2,1 millones de dólares en ingresos.



Las autoridades reconocen que la infraestructura turística aún es insuficiente, mientras aumentan las presiones sobre la gestión del suelo y el orden urbanístico. También faltan recursos humanos cualificados y experiencias culturales más profundas.



Le Quang Tuan, miembro del Consejo Editorial de la revista Vietnam Travel, advirtió del riesgo de que la construcción descontrolada altere el paisaje, además de los problemas relacionados con los residuos, las aguas residuales, el tráfico y la saturación durante la temporada alta. Asimismo, señaló que, sin mecanismos adecuados, la llegada de inversiones externas podría relegar a la población local a empleos subordinados en su propio territorio.



Preservar la identidad para un desarrollo sostenible



La Resolución No. 26-NQ/TW, aprobada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político, orienta el desarrollo turístico de Vietnam hacia un modelo basado en la cultura, la calidad de las experiencias y la creación de mayor valor, en lugar de priorizar el número de visitantes.



Para Ta Xua, los expertos consideran prioritario establecer una planificación rigurosa que determine las zonas edificables, la densidad y altura de las construcciones, así como los espacios que deben conservarse, especialmente los miradores de nubes, la cresta del “lomo de dinosaurio” y los antiguos bosques de té.



También es necesario mejorar la gestión de residuos y aguas residuales, garantizar la seguridad vial y establecer límites de visitantes en los días de mayor afluencia. Las infracciones urbanísticas deben resolverse para evitar que se repitan.



Le Quang Tuan sostuvo que Ta Xua no debería aspirar a recibir el mayor número de turistas, sino a ofrecer experiencias de calidad a quienes buscan la naturaleza y la tranquilidad. Además de contabilizar visitantes, conviene evaluar las noches de alojamiento, el gasto turístico y los ingresos que permanecen en manos de las familias locales.



Actividades como recoger té Shan Tuyet con los agricultores, aprender técnicas tradicionales de teñido índigo o pintura con cera de abeja pueden enriquecer la oferta y prolongar las estancias. Para ello, los habitantes deben participar desde la planificación hasta el diseño de productos y la distribución de beneficios, con apoyo en formación, financiación y conexión con las empresas turísticas.



Asimismo, Ta Xua debe integrarse en los circuitos turísticos de Son La y de la región del noroeste para ampliar los itinerarios y distribuir los beneficios. La promoción internacional debe ofrecer información veraz sobre las temporadas de nubes, las carreteras y los servicios disponibles.



El reconocimiento internacional debe ser un impulso para mejorar la calidad del turismo, no un objetivo en sí mismo. Según Le Quang Tuan, el verdadero indicador del desarrollo de Ta Xua será su capacidad para generar más valor a partir de sus recursos sin perder los atributos que sustentan su atractivo./.

VNA