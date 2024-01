Bangkok, 8 ene (VNA) – La Copa Asiática 2023 de la Confederación Asiática de Fútbol ( AFC ) se acerca; sin embargo, los aficionados tailandeses aún no saben dónde ver el mayor torneo regional de fútbol, ya que el país no figura en una lista de 201 naciones y territorios con el derecho de transmitir el evento.La AFC ha confirmado que la transmisión en directo de los partidos del equipo tailandés en el torneo no depende de la Federación de Fútbol de Tailandia, sino de si las emisoras nacionales negocian con éxito con el titular de los derechos.Anteriormente, el gobierno tailandés instó a la Autoridad Deportiva de Tailandia (SAT) a resolver la cuestión de los derechos de autor de la Copa Asiática 2023 , pero esta entidad dijo que enfrenta dificultades financieras y necesita la cooperación de empresas y emisoras.Actualmente, las emisoras en Tailandia dudan porque creen que es difícil sacar ganancias de la Copa Asiática 2023, ya que la selección nacional está en el mismo grupo con fuertes rivales como Arabia Saudita, Omán, Kirguistán y resulta probable que la selección tailandesa sea eliminada temprano en ausencia de estrellas como Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda y Ekanit Panya.El SAT sólo planea comprar los derechos de transmisión de los partidos de Tailandia en la fase de grupos del torneo, incluidos los partidos contra Kirguistán (el 16 de enero), Omán (21 de enero) y Arabia Saudita (25 de enero), pero es poco probable que la AFC esté de acuerdo con esta opción.La Copa Asiática comenzará el 12 de enero, en Qatar, con la participación de 24 equipos divididos en seis grupos.Vietnam está clasificado en el Grupo D del torneo junto a fuertes rivales como Japón, Iraq e Indonesia./.