Tailandia fortalece la cooperación con la AIE para mejorar la seguridad energética

Bangkok (VNA) – Tailandia se comprometió a fortalecer la cooperación con la Agencia Internacional de Energía (AIE) en todos los ámbitos, como parte de sus esfuerzos para reforzar la seguridad energética y hacer frente a la crisis energética mundial.

​La medida se produce tras la reciente reunión entre el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, y el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en París, donde abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad energética, la transición hacia energías limpias y la ampliación de la cooperación estratégica entre ambas partes.

​La portavoz del Gobierno, Rachada Dhnadirek, declaró tras la reunión que Birol elogió la orientación de la política energética de Tailandia, calificándola de adecuada y alineada con la situación energética mundial, que enfrenta desafíos crecientes. En particular, destacó positivamente la decisión de Tailandia de acelerar la revisión de sus políticas energéticas e impulsar de manera más concreta la transición hacia energías limpias.

La AIE también afirmó estar dispuesta a apoyar plenamente a Tailandia mediante cooperación académica, intercambio de conocimientos, tecnología, asistencia técnica y vínculos con redes empresariales energéticas internacionales.

​Por su parte, Anutin informó a la AIE que el Gobierno tailandés está dando prioridad a la seguridad energética, al tiempo que busca aliviar el costo de vida de la población. Señaló que el Ejecutivo trabaja para gestionar los costos energéticos y acelerar la transición energética del país mediante energías renovables, una mayor eficiencia energética, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y una red eléctrica más moderna.

​

​

Según el primer ministro, estos esfuerzos están diseñados para respaldar un crecimiento económico sostenible en el futuro.

Asimismo, reafirmó la disposición de Tailandia para elevar la cooperación con la AIE en todos los ámbitos, especialmente en el fortalecimiento de capacidades energéticas, el diálogo político sobre seguridad energética y los ejercicios de respuesta ante crisis energéticas. También subrayó la aspiración del país de solicitar en el futuro la membresía permanente en la AIE./.

​