Foto de ilustración (Fuente:ThaiEmbassy.com)

Bangkok (VNA)- El sistema de seguro médico para personas no tailandesas (Hint), ideado por el Ministerio de Salud Pública del país del Sudeste Asiático, debutará el 1 de enero de 2024, y permitirá a los apátridas y no tailandeses acceder a la cobertura sanitaria.Surachoke Tangwiwat, subsecretario permanente interino del Ministerio, dijo que el titular de la cartera, Cholnan Srikaew, tiene una política para mejorar el acceso a la atención médica en las zonas fronterizas , especialmente entre los grupos no tailandeses.El sistema Hint ofrece un registro rápido, con un tiempo de procesamiento de sólo cinco minutos, muy superior al sistema anterior. También permite a las personas no tailandesas que no poseen documentos de identificación registrarse para recibir tratamiento y cobertura.El sistema está vinculado con el centro de datos financieros del Ministerio, que permitirá a los hospitales reembolsar los honorarios médicos de los no tailandeses en un plazo de 24 horas y garantizar transferencias en 15 días./.