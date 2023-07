En el Centro de distribución de Productos Agrícolas en la provincia canadiense de Ontario (Fuente:VNA)

Ottawa (VNA) El Centro de distribución de Productos Agrícolas en la provincia canadiense de Ontario (Ontario Food Terminal) podría ser una puerta de entrada para los rubros y frutas tropicales de Vietnam al mercado del país norteamericano y un modelo para investigar y desarrollar en el futuro.

Tal información la dio a conocer recientemente Lisa Thompson, ministra de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario, durante un encuentro de trabajo con una delegación de Ciudad Ho Chi Minh.

La sugerencia fue anunciada en el contexto de que el Acuerdo Integral y Progresista para la Asociación Transpacífico (CPTPP) ha ayudado a muchas empresas canadienses a ingresar al mercado vietnamita, mientras que las de la nación indochina aún no encuentran manera hacer negocios en el país norteamericano.



Anteriormente, Tran Thu Quynh, consejera comercial de la Embajada de Vietnam en Canadá, informó que Ontario y Ciudad Ho Chi Minh demuestran el gran interés entre las dos partes sobre la posibilidad de cooperación en la agricultura, especialmente la investigación y construcción de un centro similar que Ontario Food Terminal para que sea como un punto focal para la región sureña del país sudesteasiático.



Esa terminal de Alimentos (OFT) se ubica en un campus de 16 hectáreas y desempeña el papel de centro de distribución mayorista de productos agrícolas y frutas más grande de Canadá, señaló.



Se trata también de la tercera zona del comercio de productos agrícolas más grande de América del Norte después de la de Los Ángeles y Chicago en términos de volumen de transacción y distribución de rubros, con más de un millón de toneladas por año, subrayó Thu Quynh durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias en Ottawa sobre el tema.



La OFT no está abierta al público como un mercado mayorista, sino que opera bajo la estricta supervisión de la Junta Directiva establecida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario, agregó.



Nguyen Ngoc Hoa, presidente de la Asociación de Empresas de Ciudad Ho Chi Minh, comentó que este es un tipo de modelo respaldado por el Estado y la eficiencia de las actividades del centro no es solo con fines lucrativos, sino también para el negocio de los participantes.

Se trata de un lugar de conexión directa entre exportadores e importadores, en el que el comprador siempre está dispuesto a apoyar los trámites para que el vendedor lleve sus mercancías al mercado canadiense, remarcó.



Por tal razón, el centro es un modelo del que vale la pena aprender, mientras promueve el papel de orientación, apoyo y sin la intervención del Estado, además, ayuda a promover la iniciativa y la experiencia de gestión del sector privado, apuntó.



Por otro lado, Lino Vittorio, director ejecutivo del distribuidor de productos importados de Canadá (Johnvince), dijo que para hacer negocios aquí, deben trabajar con muchas agencias diferentes con numerosas regulaciones relacionadas.



Sin embargo, el problema de las ventas de mercancías vietnamitas a Canadá es la distancia geográfica, por lo que resulta necesario tener en cuenta el transporte y el almacenamiento en frío, comunicó.



Según Vittorio, Canadá siempre busca importar nuevos productos y, en la actualidad, importa anacardos de Vietnam y se espera que compre en el futuro otros rubros agrícolas del país indochino, sobre todo mango y fruta del dragón, entre otros./.