Da Nang (VNA) - La terminal internacional del aeropuerto de Da Nang se ha convertido en la primera de su tipo en la región del Sudeste Asiático en recibir el certificado Welcome Chinese.El certificado se otorga por la Academia de Turismo de China , una organización de investigación dependiente de la Administración nacional de Turismo de China con sede en Beijing que se estableció en 2008.La terminal T2 se clasifica como Gold, la más alta entre tres categorías Silk, Jade, Gold del certificado Welcome Chinese. En el mundo, Italia cuenta con cuatro aeropuertos, mientras que Francia, Rusia, España y Arabia Saudita, cada país con un aeropuerto que ha recibido este certificado de China.Para obtener el certificado Welcome Chinese, la terminal internacional de Da Nang implementó diversos artículos, incluyendo la visualización del idioma chino en letreros, pantallas de vuelos, menús de restaurantes, mapas, sitios web; el suministro del agua caliente gratuito; el personal que habla chino; las tiendas que aceptan pagos con UnionPay, WeChat Pay y el mostrador de reembolso de impuestos, entre otros.De acuerdo con Do Trong Hau, subdirector general de la empresa de Inversión y Explotación de la Terminal Internacional de Da Nang (AHT), la terminal se trata de un puerto importante y el primer destino de los visitantes internacionales al visitar la ciudad costera.Por lo tanto, este certificado ayudará a fomentar la imagen de la terminal, en particular, y de Da Nang, en general, como un destino conveniente y hospitalario, contribuyendo a promover el servicio de turismo local.Luego de la reapertura del mundo en periodo postpandémico, la terminal internacional de Da Nang siempre ha mejorado su infraestructura, renovado su espacio verde, optimizado su proceso y desarrollado su ecosistema que atiende a las demandas de numerosos grupos de visitantes internacionales.En marzo de 2023, la terminal internacional de Da Nang se convirtió en la primera de Vietnam en recibir cuatro estrellas del certificado Skytrax. Con el espíritu hospitalario, la instalación siempre se cambia para satisfacer las demandas cada vez más diversas de los turistas internacionales, brindando así mejores experiencias a los visitantes./.