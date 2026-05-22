Thu Duc, comuna pionera en índice científico para medir la felicidad de pobladores



Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La comuna de Thu Duc, en Ciudad Ho Chi Minh, se ha convertido en la primera localidad de Vietnam en medir la calidad de vida de los residentes y la confianza en la gobernanza local mediante un conjunto científico de indicadores de felicidad.



La comuna ha presentado recientemente el marco de criterios “Comuna Feliz de Thu Duc”, que evalúa el bienestar de los residentes en tres dimensiones –condiciones materiales, bienestar mental y conciencia pública– a través de diez criterios y 50 indicadores detallados.



La iniciativa es considerada un paso pionero en la gobernanza local, con el objetivo de situar la satisfacción de la población y la calidad de vida en el centro de la formulación de políticas y la planificación del desarrollo.



Tradicionalmente considerado un concepto abstracto y subjetivo, la felicidad ha sido ahora traducida en indicadores medibles estrechamente vinculados a las experiencias cotidianas y las condiciones de vida de los residentes.



Para desarrollar el marco, la comuna cooperó con el Instituto de Estudios para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh en la realización de una amplia investigación basada en modelos internacionales de medición de la felicidad combinados con encuestas sociológicas locales.



El proceso incluyó consultas públicas, encuestas sociales en profundidad, seminarios y debates de expertos con académicos, investigadores y administradores locales.



Cabe destacar que el estudio recopiló más de 6.000 muestras de encuestas, un conjunto de datos inusualmente grande para una unidad administrativa a nivel de comuna, lo que garantiza una alta fiabilidad estadística y valor práctico.

La comuna de Thu Duc, en Ciudad Ho Chi Minh, se ha convertido en la primera localidad de Vietnam en medir la calidad de vida de los residentes (Fuente: VNA)

Mai Huu Quyet, secretario del Comité del Partido de la comuna de Thu Duc, afirmó que el marco no se construyó sobre un pensamiento administrativo subjetivo, sino que surgió de las necesidades reales y aspiraciones de los residentes de las 52 áreas residenciales de la comuna.



Los resultados iniciales de la encuesta mostraron datos alentadores. Los residentes calificaron su nivel de felicidad en un promedio de 8,41 sobre 10, mientras que la puntuación media de los 50 indicadores alcanzó 7,07 puntos. La categoría mejor valorada fue la conciencia y la confianza social, con 7,74 puntos.



Según los expertos, los resultados reflejan el optimismo y la confianza de la población en las perspectivas de desarrollo de la comuna de Thu Duc, de Ciudad Ho Chi Minh y del país en su conjunto.



Por su parte, Nguyen Thi Hau, secretaria general de la Asociación de Ciencias Históricas de Ciudad Ho Chi Minh, describió el proyecto como un esfuerzo notable para aplicar un enfoque centrado en las personas a la gobernanza urbana.



Señaló que la incorporación de factores como el bienestar mental, la confianza social, la cohesión comunitaria y la sensación de felicidad de los residentes en las evaluaciones del desarrollo local representa un cambio positivo más allá de los indicadores económicos e infraestructurales tradicionales.



Más importante aún, el marco permite a las autoridades identificar problemas urbanos más profundos, incluidos la presión psicológica, la conexión social, el sentido de pertenencia y el estrés oculto que surge durante la rápida urbanización.



Huu Quyet afirmó que cada barrio que presente debilidades en ciertos indicadores recibirá apoyo específico y medidas de intervención.



Uno de los valores más importantes del marco es el establecimiento de un mecanismo de retroalimentación “de abajo hacia arriba”. En lugar de imponer objetivos administrativos desde arriba, el sistema permite a las autoridades comprender mejor las necesidades y prioridades reales de los residentes.



Pham Binh An, subdirector del Instituto de Estudios para el Desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que los resultados de la encuesta muestran un fuerte optimismo público a pesar de los desafíos económicos actuales.



Añadió que el éxito del modelo piloto podría abrir el camino para el desarrollo de un índice de felicidad a nivel de ciudad en el futuro. Sin embargo, subrayó que los indicadores deben adaptarse de forma flexible a diferentes localidades en lugar de aplicarse de manera uniforme en toda la ciudad.



Según las autoridades locales, los residentes participaron activamente en la encuesta, compartiendo abiertamente tanto comentarios positivos como preocupaciones relacionadas con parques públicos, escuelas e instalaciones comunitarias.



La iniciativa también ha cambiado la percepción pública. Muchos residentes inicialmente la consideraron un ejercicio administrativo rutinario. Sin embargo, posteriormente se implicaron más después de que los funcionarios locales explicaran directamente su propósito y fomentaran respuestas honestas.



Con el lema “Thu Duc – Felicidad – Compasión – Desarrollo”, la comuna aspira a afirmar que la felicidad no debe permanecer como un eslogan simbólico, sino convertirse en un aspecto medible y en mejora continua de la vida cotidiana./.



