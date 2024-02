El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue , y policias de Nghe An (Foto: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue, extendió sus mejores deseos a la fuerza policíaca de la provincia central de Nghe An, con motivo del Año Nuevo Lunar ( Tet ) 2024.Tras resaltar sus logros en 2023, el dirigente expresó el deseo de que las policías de Nghe An sigan multiplicando los modelos de trabajo eficientes y se esfuercen por cumplir las tareas designadas, especialmente la implementación de la resolución del octavo pleno del Comité Central del PCV del XIII mandato, la protección del fundamento ideológico del Partido y la lucha contra los argumentos tergiversados de las fuerzas hostiles.Exigió consolidar la posición clave de las fuerzas de seguridad pública en la garantía del entorno de paz y seguridad, a favor del desarrollo nacional, a la par de mejorar la construcción del Partido y la educación de ideología de militantes.Instó, además, a intensificar el combate contra la corrupción, manifestaciones negativas, despilfarro y la delincuencia.Asimismo, exhortó a empeñarse en garantizar la seguridad y el orden social, particularmente en las zonas fronterizas e insulares, durante el asueto por el Año Nuevo Lunar (Tet).En la ocasión, el dirigente del Parlamento sembró árbol conmemorativo en la sede de la Policía local./.