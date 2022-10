Tran Van Thao contribuye a mostrar el boxeo vietnamita al mundo (Fuente:laodong.vn)

Hanoi (VNA)- A los 30 años de edad, Tran Van Thao se encuentra en la etapa más madura de su carrera, tiene plena confianza y está listo para lograr más victorias para el boxeo profesional vietnamita.

El boxeador noqueó a Prince Andrew Laurio de Filipinas en el partido efectuado el 30 de septiembre para ganar el cinturón profesional mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), en la categoría de peso gallo. Se convirtió así en el primer pugilista masculino de Vietnam en poseer el glorioso cinturón de una de las organizaciones de boxeo más prestigiosas del mundo.



“Este es uno de los partidos más importantes de mi carrera. En toda mi vida como profesional esperé partidos como este para ganar el título mundial. He practicado bastante durante mucho tiempo para demostrar que el boxeo vietnamita pueda llegar al mundo”, compartió Tran Van Thao con el periódico Lao Dong (Trabajo).



Superar al rival filipino ayudó a Tran Van Thao a obtener su victoria número 15 en la carrera profesional, incluidos 10 triunfos por nocaut. El boxeador vietnamita perdió solo un combate contra Billy Dib, el 21 de diciembre de 2019.



“Ganar a Andrew Laurio me pondrá en el Top 20 del mundo. En los próximos tres meses, tendré un combate de defensa del título con un boxeador en el Top 15 del mundo; si gano, tendré la oportunidad de desafiar al boxeador más fuerte en esta categoría de peso. Quiero desafiar a Naoya Inoue, quien también es mi ídolo. Es el sueño de mi vida”, enfatizó Van Thao.



Tran Van Thao emergió al convertirse en el primer boxeador vietnamita en ganar el Campeonato Asiático del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) 2017 en la categoría de peso súper mosca. En el mismo año, recibió el premio al boxeador honorario asiático. Posteriormente, fue despojado de su cinturón por no participar en la batalla por la defensa del título. Las lesiones también son parte de la razón por la que Tran Van Thao perdió este título.



Después de pasar por un período tranquilo, con casi dos años sin jugar profesionalmente, Van Thao marcó su regreso al noquear a Phayom Boonrueang (Tailandia). La victoria sobre el boxeador tailandés, que poseía nueve victorias consecutivas, le ayuda a conquistar con confianza nuevas alturas.

El boxeador nacido en 1992 dijo que a una edad en la que la gente piensa que es "viejo" en el boxeo, encuentra su cuerpo más fuerte que nunca. Además, él y los entrenadores y expertos han practicado movimientos más fuertes para competir con confianza en los próximos partidos./.