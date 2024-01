Foto de ilustración. (Fuente: tienphong.vn)

Hanoi (VNA)- Vietnam es el país más seguro de Asia y el séptimo del mundo, señaló la revista de viajes Travel Off Path citando los últimos resultados del Índice Global de Ley y Orden.En el mismo ranking, publicado a finales de 2023, Vietnam es la nación asiática mejor clasificada con 92 de 100 puntos y figura en el top 10, la mayoría de cuyos integrantes proceden de Europa, de acuerdo con el periódico electrónico Nhan Dan.Según el medio estadounidense, la seguridad es el factor que más concierne a la gente de su país al viajar al exterior, particularmente en medio de los conflictos existentes en todas partes y la disminuida seguridad en algunos destinos, incluidos los asiáticos.Sin embargo, resaltó, todavía hay un país que ha demostrado ser notablemente estable y seguro para los turistas, Vietnam. Vietnam , apodado la joya del sudeste asiático, está en el radar de incluso los turistas más exigentes, coincidiendo con un previsible notable crecimiento de la afluencia de visitantes de Occidente a Asia gracias al levantamiento de las restricciones por la COVID-19.Sus atractivos consisten en una historia y una cultura de larga data y algunos de los paisajes más espectaculares en el planeta, los cuales han ganado reconocimiento de los trotamundos.Travel Off Path igualmente evaluó que Vietnam es el país más seguro de Asia Oriental, dejando atrás la guerra de hace décadas para prosperar en la paz, la seguridad y una impresionante estabilidad política.En cuanto a las ofertas turísticas, la franja de tierra en forma de la letra S es ideal para los deseosos de viajar despacio o reconectarse con la naturaleza y exponerse a una cultura diversa.La revista recomendó dedicar tiempo a pasear por el casco antiguo de Hoi An, reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial y uno de los siete destinos en tendencia para visitar en 2024.La localidad también fue incluida en la lista de las nueve ciudades playeras del periódico hongkonés South China Morning Post y las 25 ciudades más bonitas en el mundo votadas por Travel&Leisure, agregó.Aparte de Hoi An, Travel Off Path mencionó una serie de destinos imperdibles como la vibrante Ciudad Ho Chi Minh, la animada ciudad portuaria de Nha Trang, la solemne capital Hanói, y la pintoresca provincia de Ninh Binh.“Realmente nunca se te podría agotar la lista de ‘tareas pendientes’ mientras exploras el país”, aseveró./.