Turistas practican Taichi en un crucero en la bahía de Ha Long (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- La creciente tendencia del turismo curativo ha llevado a los proveedores de servicios a diseñar recorridos más diversos para satisfacer las demandas de los viajeros.El turismo curativo, que combina actividades turísticas tradicionales con actividades de atención médica, ha sido popular en el mundo pero aún es nuevo en Vietnam. Sin embargo, este tipo de turismo ha atraído un número creciente de turistas nacionales.Queriendo escapar del estrés del trabajo y de la vida, Le Thu Hoa -del distrito Cau Giay de Hanoi- eligió a Mu Cang Chai en Yen Bai como un lugar de escondite para ella y su familia. Tuvieron una experiencia interesante al unirse a los lugareños en actividades agrícolas.Compartió que el trabajo físico la ayudó a ella y a otros miembros de su familia a sentirse relajados y emocionados, especialmente a los niños porque pudieron experimentar cosas nuevas que no están disponibles en la ciudad.Mientras tanto, Le Hoai Nam, del distrito Hoan Kiem de Hanoi, eligió la región del Delta del Mekong para su viaje familiar, durante el cual se unieron a numerosas actividades de ecoturismo adecuadas a las edades particulares de cada miembro.Mientras Hoai Nam y sus hijos experimentaban la pesca con los lugareños, sus padres asistieron a cursos de yoga y meditación además de los enormes campos del área de Dong Thap Muoi, en la provincia de Dong Thap.Las actividades los ayudaron a estar más equilibrados mentalmente y más fuertes físicamente y fomentaron conexiones familiares que se han visto afectadas por factores laborales y sociales, resaltó.Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam , el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como el cambio climático, la contaminación y el estrés han provocado muchos impactos negativos en la salud de las personas, especialmente en la salud mental.Por lo tanto, cada vez más personas prestan mayor atención al cuidado de su salud y a reducir el estrés, lo cual lleva al desarrollo del turismo curativo con la combinación única de exploración y actividades curativas basadas en la naturaleza. Se prevé que este tipo de turismo tendrá un auge en Vietnam y en el mundo, afirmó la misma fuente.Un informe del Global Wellness Institute mostró que a finales de 2022, los ingresos del turismo curativo alcanzaron los 919 mil millones de dólares, lo que representó el 18% de los ingresos totales del sector turístico mundial.En Vietnam, muchas empresas de viajes han invertido en turismo curativo con diversos productos para satisfacer la demanda de los turistas nacionales y extranjeros.Recientemente, la provincia norteña de Lao Cai, hogar del famoso destino turístico de Sa Pa, ha introducido recorridos de turismo curativo que brindan a los visitantes ejercicios de yoga y atención médica tradicional en combinación con la exploración de la vida y la cultura locales.En la región del delta del Mekong, Dong Thap, que cuenta con un gran potencial para el turismo curativo gracias a sus populares granjas de loto, ha introducido muchos productos turísticos a base de loto junto con platos únicos y saludables elaborados con loto.Sin embargo, como nuevo tipo de turismo, el turismo curativo aún no ha recibido una inversión sistemática en muchos destinos turísticos y no se ha combinado con otros tipos y productos turísticos. Mientras tanto, los recursos humanos para este tipo de turismo aún no satisfacen las crecientes demandas de los turistas, especialmente los extranjeros.Por ello, los expertos subrayaron la necesidad de que las agencias autorizadas diseñen políticas adecuadas para alentar a las empresas a invertir más en turismo de curación y mejorar la eficiencia de la gestión de este prometedor tipo de turismo./.