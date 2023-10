Hanoi (VNA)- Vietnam posee una costa larga y hermosa y numerosas islas de diversos tamaños en alta mar que brindan un gran potencial al desarrollo del turismo marítimo e insular.Vietnam cuenta con una costa de tres ml 260 km, con casi 400 playas y más de tres mil islas que se extienden de norte a sur. Muchas han obtenido reconocimiento internacional.Con una sólida inversión en infraestructura y servicios de entretenimiento, el turismo de playa ha atraído a millones de visitantes cada año.Varias localidades costeras ya identifican este modelo turístico como un sector económico clave para aumentar los ingresos y crear empleos, considerándolo una fuerza impulsora del desarrollo en diferentes sectores como la inversión, el comercio, la cultura y la sociedad."El 2022 marcó el espectacular regreso del sector turístico de Vietnam después de un largo período de impacto por la COVID-19. Los ingresos por turismo fueron un 23% superior al plan anual, equivalente al 66% de la cifra de 2019.", dijo Ha Van Sieu, vicedirector de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam.Los mares y las islas no son sólo una fuente de medios de vida, sino también un espacio para que las personas creen una cultura marina e insular, dados los patrimonios culturales únicos y los festivales y costumbres folclóricos de los residentes costeros. Se trata de un rico recurso para el desarrollo del turismo marítimo e insular sostenible.La provincia de Khanh Hoa es un ejemplo exitoso de turismo costero, ya que en los últimos años ha construido su reputación como destino atractivo con la incorporación de muchos complejos turísticos y áreas de entretenimiento de alto nivel. La ciudad de Nha Trang en Khanh Hoa se convirtió en un centro de turismo marino con diversas ofertas de turismo cultural y marítimo que atraen a un gran número de turistas nacionales y extranjeros.Khanh Hoa tiene muchas ventajas en el desarrollo de diversos productos turísticos. En particular, su mar e islas son bastante bellos y aún no han sido plenamente explotados, señaló Hoang Van Vinh, presidente de la Asociación de Turismo de Nha Trang - Khanh Hoa.El turismo marítimo e insular ha sido durante mucho tiempo un imán turístico, que atrae a más del 70% de todos los visitantes extranjeros a Vietnam.Para desarrollar el turismo de forma rápida y sostenible, Vietnam ha definido el turismo marítimo e insular como una medida innovadora en el desarrollo de la economía marina, en contribución al desarrollo económico y la protección de la soberanía nacional.El potencial del turismo marítimo e insular sigue siendo sustancial y resulta necesario aprovecharlo de manera eficaz y sostenible, con el fin de convertirlo en un sector económico clave./.