El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El cónsul general interino de Australia en Ciudad Ho Chi Minh, Ciaran Chetnutt, sostuvo una reunión de trabajo con los directivos de la Universidad de Can Tho para discutir la cooperación entre las dos partes en el próximo tiempo.Tran Ngoc Hai, vicerrector de la Universidad de Can Tho , dijo que la institución, como centro de investigación científica clave del Delta del río Mekong, proporciona un 70 por ciento de recursos humanos calificados para la región.La universidad ha enviado estudiantes a otros países desarrollados mediante el programa de intercambio y cooperación internacional, dijo, y agregó que mandó a 116 aspirantes del Programa Mekong 1.000 a estudiar en 23 escuelas australianas.Desde 2015 hasta la fecha, informó, se han realizado 14 proyectos de conexión entre Australia y el Delta del río Mekong , con un presupuesto de más de 1,5 millones de dólares australianos.Más de 20 instituciones y organizaciones australianas firmaron memorandos de entendimiento con socios vietnamitas en la región deltaica para realizar programas de intercambio o investigación científica, centrada mayormente en agricultura, cultivo acuícola, medioambiente y tecnología.En la cita, Ciaran Chestnutt se comprometió a ser un puente de conexión para que las instituciones y universidades australia nas tengan más información sobre las vietnamitas, como contribución a mejorar la calidad de la formación y fortalecer los nexos entre los dos países./.