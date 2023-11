Foto de ilustración (Fuente:VGP/TL)

Hanoi (VNA) – La Venta de Medianoche de Hanoi, un evento de promoción que tuvo lugar del 24 al 25 de noviembre, atrajo a unos 2, 4 millones de compradores que disfrutaron de más de tres mil programas de promoción por un valor superior a 1,03 mil millones de dólares, un 20% más que la edición del año pasado.Este año atrajo a unas 200 empresas, centros comerciales y productores y marcas de moda. También se registraron más de 10 millones de visitas al sitio web de compras en línea.Lo más destacado del evento fue un área de exhibición de ventas flash en el supermercado Big C Thang Long con la participación de casi 2 0 marcas que ofrecen descuentos de hasta el 70%.Un representante de Big C afirmó que el supermercado experimentó un importante aumento de visitas, casi un 230% más que el resto de días de la semana. Las compras online a través de la aplicación Zalo también se duplicaron. Los artículos claves con descuento, como comestibles, productos frescos, bienes de consumo de rápida rotación y artículos no alimentarios, tuvieron una gran demanda.La cadena Winmart igualmente reportó un aumento del 140% en ventas y visitas respecto a otros días de la semana.AEON de Japón informó que las ventas y el tráfico peatonal en los centros comerciales AEON Mall Ha Dong y AEON Mall Long Bien aumentaron casi un 200% durante el evento de tres días. El tráfico de compras en sitios web y aplicaciones móviles también casi se triplicó en comparación con los días laborables habituales.Según un representante de la cadena de supermercados BRGMart, vieron un aumento en las ventas de más del 130%. El sitio web de compras de BRG registró aproximadamente el doble del tráfico de compras habituales.El evento de promoción concluyó el programa de promoción concentrada de Hanoi, que tuvo lugar en mayo, julio y noviembre, con más de dos mil puntos de venta que involucraron a todos los sectores económicos, con el objetivo de estimular el consumo, reducir los inventarios y contribuir a promover el crecimiento económico de la capital de Vietnam./.