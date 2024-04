Foto ilustrativa (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - En el primer trimestre de 2024, el valor total de las ventas al por menor de bienes y servicios de consumo a precios corrientes en Vietnam se estima en 62,76 mil millones de dólares, un aumento anual de 8,2%, según el Departamento General de Estadísticas.



De acuerdo con la entidad, la cifra para marzo de 2024 fue de 20,787 mil millones de dólares, un aumento del 0,5% en comparación con el mes anterior y el 9,2% frente al mismo período del año pasado.



En marzo, varios grupos registran crecimiento anual, a saber, el grupo de alimentos, 11,6%; equipos y artículos para el hogar, 16%; textiles, 10,1%; servicios de alojamiento y comidas, 15,8%; turismo y viaje, 66,1%.



Durante los primeros tres meses del año, el ingreso por ventas minoristas alcanzó 48,58 mil millones de dólares, un crecimiento de 7% en comparación con el mismo período del año pasado.



Varias localidades registran aumentos anuales en ingresos por ventas al por menor en el primer trimestre del año, a saber, Quang Ninh, 9,8%, Hai Phong, 9,7%, Khanh Hoa y Long An, 9,1%, Binh Duong, Dong Nai y Can Tho, 7%, Da Nang, 5,9%, Ciudad Ho Chi Minh, 5,8%, Hanoi, 4,7%.



El ingreso por servicios de alojamiento y comidas en los primeros tres meses de 2024 totalizó 7,13 mil millones de dólares, un incremento de 13,4% frente al mismo periodo del 2023. Entre las localidades que registran aumentos se encuentran Quang Ninh, 23,2%; Da Nang, 19,8%; Hai Phong, 13,5%; Hanoi, 12,7%; Ciudad Ho Chi Minh, 12,2% y Can Tho, 9,1%./.