Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) – Las empresas turísticas vietnamitas están haciendo esfuerzos para atraer visitantes chinos con demanda de servicios de lujo, al percibir que el segmento experimenta una expansión después de la COVID-19.



Según la empresa Vietravel, se espera que el grupo de alto gasto represente 5-10 por ciento del total de clientes de la compañía, duplicando la cifra del 3-5 por ciento en el período anterior a la pandemia.



Nguyen Hong Trang, representante de la empresa Asia Destination Management JSC, dijo que la cantidad de clientes de este tipo representa el 10 por ciento del total de su firma, pero genera ingresos 10 veces más altos que los clientes normales.



Los turistas chinos se encuentran entre los grupos que más gastan en todo el mundo, con un promedio de mil 800 dólares por persona en un viaje al extranjero.



Huynh Phan Phuong Hoang, subdirector de Vietravel, reveló que la compañía y Vietravel Airlines están planeando vuelos chárter para llevar pasajeros de las principales ciudades chinas a Vietnam.

Las actividades de comunicación para promover el turismo en Vietnam también están destinadas a las redes sociales y plataformas tecnológicas de moda en China, como Weibo, TikTok, WeChat, QQ y Baidu, agregó.



La gerente comentó que los viajeros chinos con capacidad de gasto media y alta requieren servicios personalizados, por lo que su negocio se ha coordinado con resorts en todo el país para desarrollar tours de lujo que lleven turistas a muchos destinos.



Mientras tanto, Ho Huu Huynh, representante de Beibao Go International Travel Co., Ltd, con sede en Ciudad Ho Chi Minh, dijo que la firma está lanzando dos productos estratégicos de estudio de mercado destinados a las asociaciones y empresas comerciales chinas que desean buscar oportunidades de inversión en Vietnam tras tres años de pausa por la COVID-19./.