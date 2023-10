El viceministro de Interior de Vietnam Vu Chien Thang. (Fuente: VNA)

El viceprimer ministro de Vietnam Le Minh Khai recibe al pastor Franklin Graham, presidente de Asociación Evangelista Billy Graham. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- “No dejen que las percepciones falsas afecten las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos”, ratificó el viceministro de Interior Vu Chien Thang al responder a una entrevista de la VNA sobre los resultados de su última visita de trabajo a Estados Unidos Un grupo de trabajo interdisciplinario y dignatarios religiosos vietnamitas, encabezado por Vu Chien Thang , realizó una visita de trabajo, del 10 al 22 de octubre, a Estados Unidos para intercambiar en torno a los logros y las políticas religiosas de Vietnam.Según el Viceministro, a finales de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Vietnam en la lista de vigilancia especial sobre libertad religiosa (SWL), hecho basado en evaluaciones parciales e incorrectas sobre la situación en el país.Durante la visita, la delegación trabajó con representantes del gobierno estadounidense, y organizó mesas redondas y coloquios con individuos y dirigentes de las organizaciones religiosas locales en Washington y San Francisco.En los encuentros, actualizó respecto a situaciones oportunas y específicas sobre casos de preocupación y falta de información por parte de Estados Unidos; aclaró las diferencias entre ambas partes en materia de derechos humanos y cuestiones religiosas.“Hemos presentado argumentos específicos y rigurosos contra las opiniones y evaluaciones incorrectas y parciales de la situación religiosa en Vietnam por parte de organizaciones e individuos estadounidenses”, dijo, y contó que pidió a Estados Unidos que no apoye ni utilice información unilateral de individuos y organizaciones reaccionarias exiliadas vietnamitas en ese país.La parte vietnamita igualmente destacó la necesidad de que los dos países fortalezcan el diálogo sobre el espíritu constructivo, el respeto al derecho internacional, la independencia, la soberanía, la integridad territorial y las instituciones políticas de cada uno, no permitiendo que las actividades y percepciones erróneas afecten la relación bilateral, como contribución a mejorar la comprensión mutua, superar las diferencias y promover la implementación del acuerdo de asociación estratégica integral entre Vietnam y Estados Unidos, dijo.Informó que la parte estadounidense reconoció los logros y resultados alcanzados por Vietnam para garantizar el derecho a la libertad de religión y creencias. Ambas partes acordaron mecanismos de coordinación e intercambio mediante la representación diplomática de Vietnam en Estados Unidos y el canal de diálogo con el Comité de Asuntos Religiosos del Gobierno del Ministerio del Interior.En particular, reveló Chien Thang, en una reunión con el representante de la Santa Sede en las Naciones Unidas, el arzobispo Gabriele Caccia afirmó que apoyará la eliminación de Vietnam de la lista SWL, promoviendo las relaciones de Estado entre Vietnam y la Santa Sede en los próximos tiempos.Por otra parte, sostuvo que en este viaje, además del grupo de trabajo interdisciplinario, se destacó la presencia de dignatarios que representan las principales religiones en Vietnam como budismo, catolicismo, Hoa Hao, Cao Dai, protestantismo e Islam.Esos representantes compartieron puntos de vista para refutar las cuestiones parciales y no verificadas de los informes del Departamento de Estado y de la Oficina de Libertad Religiosa de EE.UU. sobre la situación religiosa en Vietnam y el ataque terrorista del 11 de junio de 2023, en provincia de Dak Lak./.