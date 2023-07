Hanoi (VNA)- Vietnam desea continuar recibiendo apoyo del Banco Mundial (BM), no solo recursos financieros sino también asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica, experiencia, práctica y visión de desarrollo para ayudar al país a superar los desafíos y alcanzar los objetivos de desarrollo, dijo hoy el viceprimer ministro Tran Luu Quang Al recibir al director ejecutivo de la Oficina del Grupo del Banco Mundial para el sudeste asiático, Wempi Saputra , el subjefe del Gobierno vietnamita valoró los resultados de cooperación entre Vietnam y el BM, los cuales contribuyen a impulsar el desarrollo socioeconómico y mejorar la vida de los vietnamitas.Agradeció al BM y su Oficina por su ayuda para que Vietnam reciba un apoyo de 263,9 millones de dólares de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), diciendo que este monto se dedicará a la recuperación y el desarrollo sostenible e inclusivo.Según Luu Quang, en el actual periodo, Vietnam no solo enfrenta los problemas globales, sino que también debe resolver sus propios asuntos como la respuesta al cambio climático y desastres naturales inusuales, la tendencia de desarrollo mundial de energía verde y limpia.En particular, señaló, el aumento del nivel del mar, junto con la disminución de los recursos de agua dulce desde cuenca arriba del río Mekong, lleva a la reducción de los aluviones y los recursos acuáticos, lo que afecta los medios de subsistencia de decenas de millones de personas en esta zona.Expresó la esperanza de que el BM continúe apoyando a Vietnam y considere con mayor flexibilidad los criterios y requisitos para acelerar la implementación de programas y proyectos en el país.Por su parte, Wempi Saputra, felicitó a Vietnam por sus impresionantes logros de desarrollo en los últimos años, y afirmó que el BM seguirá acompañando y apoyando al país indochino./.