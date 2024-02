El viceprimer ministro de Vietnam Tran Hong Ha instó a acelerar la ejecución de algunos proyectos claves nacionales que se desplieguen las provincias centrales de Nghe An, Ha Tinh y Quang Binh. (Fuente:VNA)

Ha Tinh, Vietnam (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Tran Hong Ha instó hoy a acelerar la ejecución de algunos proyectos claves nacionales que se desplieguen las provincias centrales de Nghe An, Ha Tinh y Quang Binh.En consecuencia, el Subjefe de Gobierno inspeccionó el proyecto de construcción de la autopista Norte-Sur en el Este, tramo Dien Chau – Bai Vot. La carretera tiene una longitud de 49,3 kilómetros y extiende del distrito de Dien Chau, provincia de Nghe An a Bai Vot, Ha Tinh.También examinó la realización del proyecto de línea de transmisión eléctrica 500kV (Pho Noi, provincia de Hung Yen - Quang Trach, Quang Binh), en algunas ubicaciones en Nghe An y Ha Tinh.Tras sus visitas de inspección, Hong Ha presidió una reunión con dirigentes de ministerios, sectores y provincias de Nghe An, Ha Tinh y Quang Binh para discutir medidas para resolver las dificultades durante el proceso de ejecución del proyecto.Al enfatizar la importancia del proyecto de transmisión eléctrica 500kV para la seguridad energética nacional, especialmente la región norteña, reiteró la dirección del Primer Ministro Pham Minh Chinh sobre la determinación de cumplir a tiempo el proyecto, previsto a terminarse en junio de 2024, bajo el espíritu de trabajar sin cesar superando todos los obstáculos y dificultades.Exhortó a los órganos relevantes a apoyar a las localidades en la liberación del terreno y eliminar los problemas relacionados con las normas de uso de la tierra y los bosques.Pidió al Grupo de Electricidad de Vietnam que coordine estrechamente con las autoridades locales para movilizar al máximo los recursos humanos y materiales y prepararse para responder a impactos inusuales debido al clima, desastres naturales y medio ambiente con el fin de completar el proyecto a tiempo.En esta ocasión, el Viceprimer ministro entregó regalos a oficiales y trabajadores que trabajan día y noche en los sitios de construcción. /.