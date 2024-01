La vicepresidenta de Estado, Vo Thi Anh Xuan , entregó regalos a las fuerzas policiales (Fuente:VNA)

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Duc Hai visitó y transmitió felicitaciones del Tet a los oficiales y soldados en la estación de guardia fronteriza de Chi Lang (Fuente:VNA)

Long An (VNA)- La vicepresidenta de Estado, Vo Thi Anh Xuan, visitó y entregó regalos a las fuerzas policiales y familias beneficiadas de políticas en la provincia sureña vietnamita de Long An, en ocasión del Tet ( Año Nuevo Lunar ).La actividad se realizó el 25 de enero en el marco de la visita de trabajo de la dirigente en Long An.Anh Xuan elogió y felicitó los resultados de las fuerzas policiales de Long An en la garantía de la seguridad y el orden y, al mismo tiempo, envió saludos del Tet al Comité partidista, las autoridades, el pueblo y la policía en la provincia.En 2024, pidió al Comité partidista y el gobierno local de los niveles esforzarse para cumplir las tareas de desarrollo socioeconómico y mejorar la vida de los pobladores, y solicitó a las fuerzas policiales que superen las dificultades y renueven el pensamiento y los métodos de acción para realizar las misiones políticas asignadas.En esta ocasión, la dirigente visitó y entregó regalos a la Madre heroína Huynh Thi Tieu, en el distrito 2 de la ciudad de Tan An.En la provincia norteña de Lang Son, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Nguyen Duc Hai visitó y transmitió felicitaciones del Tet a los oficiales y soldados en la estación de guardia fronteriza de Chi Lang; y entregó 160 obsequios a familias beneficiadas de políticas, personas pobres y con prestigio de las minorías étnicas en la comuna de Binh Xa, distrito de Dinh Lap. /.