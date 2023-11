Vida cotidiana de la etnia de O Du en zona de reasentamiento

La gente de O Du, uno de los cinco grupos étnicos con menos población, vive en la provincia centrovietnamita de Nghe An. En 2006, los pobladores de esa comunidad se mudaron a vivir en la zona de reasentamiento de la aldea de Vang Mon, de la comuna de Nga My, del distrito de Tuong Duong, de Nghe An.