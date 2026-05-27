Internacional

Vietnam aboga por mayor respeto a la Carta de la ONU y el multilateralismo

El embajador Do Hung Viet reafirma en Nueva York el compromiso de Vietnam con el derecho internacional, urgiendo al Consejo de Seguridad a priorizar el diálogo y la reforma institucional.

El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión permanente de Vietnam ante la ONU. (Foto: VNA)
El embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión permanente de Vietnam ante la ONU. (Foto: VNA)

Nueva York (VNA) - Vietnam reafirmó su firme compromiso con la Carta de las Naciones Unidas (ONU), el derecho internacional y el multilateralismo, durante un debate abierto de alto nivel celebrado en la sede de la organización en Nueva York.

Al intervenir en la cita, el embajador Do Hung Viet, jefe de la Misión permanente de Vietnam ante la ONU, expresó su profunda preocupación por el aumento de las tensiones geopolíticas, la proliferación de conflictos, las violaciones de las leyes internacionales y la gravedad de la carrera armamentista, factores que socavan la confianza en el sistema multilateral.

El diplomático instó al Consejo de Seguridad a potenciar su papel en la prevención de conflagraciones, promover el diálogo, proteger a los civiles y avanzar hacia una reforma institucional más democrática, representativa y eficiente, en la que la ONU mantenga un rol central en la formulación de normas para áreas emergentes como el ciberespacio, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

Durante la presentación introductoria, el secretario general de la ONU, António Guterres, enfatizó que la Carta de la ONU constituye la base del orden global y la guía de supervivencia para la humanidad, aunque advirtió que el documento afronta severos desafíos debido a la competencia geopolítica, el incremento de los enfrentamientos y el declive en el respeto al derecho internacional.

En consonancia con las apreciaciones del secretario general de la ONU, representantes de numerosas naciones hicieron hincapié en la necesidad imperiosa de intensificar el acatamiento a los principios fundamentales del documento fundacional. Los delegados abogaron por impulsar el diálogo productivo, la cooperación internacional y la consolidación de un sistema internacional estructurado en torno a las Naciones Unidas.

El embajador Do Hung Viet recordó que Vietnam, en su calidad de presidente del Consejo de Seguridad en enero de 2020, presidió un debate abierto y emitió una Declaración presidencial sobre este mismo tema de interés global.

El representante vietnamita manifestó además la preocupación de su país respecto a las medidas coercitivas crecientes aplicadas contra Cuba, las cuales incluyen la amenaza del uso de la fuerza.

Frente a este panorama complejo, el diplomático ratificó la invariable postura de Vietnam de cooperar estrechamente con los países miembros de la ONU para fomentar el diálogo, consolidar la confianza mutua y aportar de forma proactiva a la paz, el desarrollo y la justicia en el planeta./.

VNA
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