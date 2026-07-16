Vietnam acelera la transición hacia una agricultura baja en emisiones

Hanoi (VNA) - Vietnam impulsa la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción agrícola como una estrategia clave para promover un desarrollo sostenible, fortalecer la competitividad de sus productos agropecuarios y responder a las crecientes exigencias ambientales de los mercados internacionales.



Como uno de los principales productores y exportadores mundiales de productos agrícolas, entre ellos arroz, café y frutas, Vietnam enfrenta un contexto en el que mercados como Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón endurecen progresivamente los estándares aplicables a los productos agrícolas. Ante esta situación, la transición hacia modelos de producción con bajas emisiones de carbono se perfila como una condición indispensable para preservar y ampliar la presencia de los productos vietnamitas en los mercados de exportación.



La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no solo constituye una respuesta necesaria frente al cambio climático, sino que también aporta beneficios concretos para agricultores, empresas y el país.



Diversos modelos de cultivo, como el riego intermitente con ciclos alternados de inundación y secado (AWD), la gestión integrada de nutrientes, la agricultura orgánica, de precisión y la climáticamente inteligente, han permitido disminuir de manera significativa el consumo de fertilizantes químicos, productos fitosanitarios y agua de riego.



La reducción del uso de estos insumos contribuye a disminuir los costos de producción y aumentar la rentabilidad de los agricultores. Al mismo tiempo, favorece la recuperación de la salud del suelo, protege la biodiversidad, reduce la contaminación ambiental y mejora la calidad de los productos agrícolas.



En este sentido, el desarrollo del sector agrícola bajo criterios de bajas emisiones representa una vía para consolidar la imagen de una agricultura vietnamita comprometida con la protección del medioambiente. Asimismo, sienta las bases para que el país acceda tanto a los mercados voluntarios como obligatorios de créditos de carbono, impulse proyectos de créditos de carbono en la agricultura y genere nuevas fuentes de financiamiento para agricultores, grupos de producción, cooperativas y empresas, contribuyendo al proceso de transición verde del sector.



Con el objetivo de materializar esta estrategia, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente aprobó el Proyecto de producción de bajas emisiones en el sector de cultivos para el período 2025-2035, con visión hasta 2050, y estableció el comité directivo encargado de su implementación.



Hasta la fecha, 22 provincias y ciudades vietnamitas han aprobado planes de acción para ejecutar este programa. Paralelamente, numerosas organizaciones internacionales, empresas y autoridades locales se han incorporado a iniciativas y modelos de producción agrícola de bajas emisiones.



Entre los casos destacados figura la provincia central de Quang Tri, que desarrolla un modelo de cultivo de arroz con bajas emisiones en 13 comunas, con una superficie superior a las seis mil hectáreas. Por su parte, la localidad norteña de Hung Yen prevé aplicar en 2026 el sistema AWD en tres mil hectáreas de arrozales, acompañado de dispositivos destinados a medir y cuantificar la reducción de emisiones.



No obstante, las autoridades consideran que el cumplimiento de los objetivos planteados solo será posible mediante una coordinación estrecha entre los organismos estatales y un programa integral con visión a largo plazo, que incorpore de manera sincronizada soluciones en materia técnica, normativa, financiera, científico-tecnológica, de capacitación, comunicación y cooperación internacional.



Asimismo, destacan que el éxito de la estrategia dependerá de la participación activa de cooperativas, empresas, agricultores y, especialmente, de las administraciones locales durante la implementación del proyecto.



El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Hoang Trung afirmó que el objetivo central del programa consiste en construir un sector agrícola sostenible, resiliente frente al cambio climático, capaz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir los costos de producción, elevar los ingresos de la población rural y fortalecer la posición de los productos agrícolas vietnamitas en los mercados internacionales.



Con ese propósito, el sector priorizará el perfeccionamiento de los procedimientos técnicos para cultivos estratégicos como el arroz, el maíz, el café y el durián, así como la puesta en marcha de modelos piloto de reducción de emisiones y el establecimiento de un sistema unificado de medición, reporte y verificación de emisiones (MRV) para todo el sector agrícola.



En el caso del arroz, se ampliará la aplicación de los modelos de cultivo AWD. Para el café, se impulsarán sistemas de producción circular, el uso eficiente del agua de riego, el incremento de fertilizantes orgánicos, la reutilización de subproductos agrícolas y la recuperación de la fertilidad del suelo.



Entretanto, las zonas dedicadas al cultivo de frutas como durián, pitahaya, mango y maracuyá centrarán sus esfuerzos en el tratamiento de los subproductos agrícolas y el cumplimiento de los estándares de producción sostenible exigidos por los mercados internacionales, con el objetivo de consolidar un sector agrícola competitivo, adaptado al cambio climático y orientado hacia un desarrollo verde a largo plazo./.

VNA