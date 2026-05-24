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Vietnam apunta a que ciudadanos y empresas accedan a servicios digitales rápidos y seguros para 2030

Vietnam aspira a completar para 2030 un ecosistema digital moderno e interconectado, con servicios públicos más rápidos, seguros y accesibles para ciudadanos y empresas, como parte del Programa Proyecto 06 de transformación digital nacional.

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VNA
#ecosistema digital #servicios públicos Vietnam
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Resolución 66: innovación legislativa

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