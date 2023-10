Beijing (VNA)- El halterófilo Nguyen Binh An obtuvo hoy un bronce en los IV Juegos Paralímpicos de Asia Asian Para Games 2023 ) en curso en Hangzhou, China, marcando la segunda medalla para la delegación deportiva vietnamita.La destacada actuación de Binh An le ayudó a ganar la presea de bronce en la categoría masculina de 54 kilogramos, con un levantamiento total de 184 kilogramos.El deportista es como uno de los mejores levantadores de pesas en el campo de los paradeportes en Vietnam.El mismo día, el levantador de pesas Le Van Cong ganó la primera medalla para Vietnam en los Asian Para Games 2023.En la categoría masculina de menos de 49 kilogramos, Van Cong no logró levantar 170 kilogramos en su primer intento. Sin embargo, no se rindió y decidió aumentar el peso hasta los 171 kilogramos y lo consiguió con éxito.Como resultado, ganó una medalla de bronce. Mientras tanto, la medalla de plata perteneció al iraquí Al-Sudani Muslim, y el oro en esta categoría lo obtuvo Omar Qarada, de Jordania, quien levantó con éxito 182 kilogramos./.