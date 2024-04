Moscú (VNA) El general To Lam, ministro de Seguridad Pública de Vietnam, asistió a la XII Reunión Internacional de Altos Representantes para Cuestiones de Seguridad en la ciudad rusa de San Petersburgo.Al intervenir en el evento del 23 al 25 del presente mes, To Lam comentó que el fuerte desarrollo de la tecnología de la información a escala global ha contribuido a acelerar las actividades criminales con uso de alta tecnología a lo largo del mundo, incluido Vietnam.Según estadísticas de firmas de seguridad internacionales, Vietnam se encuentra en el grupo de los tres países con más ciberataques en la región de Asia-Pacífico, señaló el titular.Las actividades delictivas de alta tecnología a menudo se confabulan con sujetos en el extranjero, lo que provoca consecuencias muy graves, agregó.Por lo cual, enfatizó en la necesidad de impulsar la cooperación multilateral existente en los marcos como Interpol, Europol, Aseanpol y otros mecanismos en aras de regular y apoyar a los países para garantizar la seguridad cibernética, prevenir, combatir y manejar el delito cibernético y el crimen transnacional.Vietnam destaca el significado del evento y se espera continuar con socios y amigos internacionales en aras de compartir experiencias e iniciativas en materia de prevención y control de la delincuencia, a fin de proteger la soberanía nacional en el ciberespacio, apuntó.Mientras, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, subrayó que el acontecimiento tiene como objetivo intercambiar experiencias y buscar nuevos enfoques y soluciones integrales para los asuntos urgentes relativos a la seguridad regional y global.Al referirse a las cuestiones de seguridad internacional, afirmó que Rusia seguirá protegiendo el proceso de creación de un orden mundial justo, en respuesta a los intereses de la mayoría de los países, sobre la base del principio de la igualdad y el respeto de la identidad cultural y civilizatoria.El presidente ruso, Vladimir Putin, también envió un mensaje en vídeo dando la bienvenida a los delegados a la Conferencia, en el cual, afirmó que el terrorismo internacional sigue siendo una de las amenazas más graves del siglo XXI.Al mismo tiempo, dijo que uno de los problemas de seguridad urgente en la actualidad es proteger el espacio de la información contra amenazas externas e internas.Rusia está dispuesta a cooperar estrechamente con todos los socios interesados para garantizar la seguridad regional y global en el proceso de formación de un nuevo orden mundial multipolar, que satisfaga los intereses de la mayoría de los países del mundo, remarcó.En el marco de la cita, se efectuó una reunión multilateral-cuarta sesión de consulta de líderes de seguridad- entre la ASEAN y Rusia En el encuentro, la parte rusa afirmó su determinación de fortalecer el diálogo con la ASEAN en todos los campos, incluida seguridad.Con anterioridad, el general To Lam sostuvo una reunión bilateral con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, en la cual, las dos partes demostraron la voluntad de fortalecer el diálogo e impulsar la cooperación entre las agencias de aplicación de la ley.Asimismo, To Lam trabajó con las autoridades de la ciudad de San Petersburgo y depositó flores en el monumento dedicado al Presidente Ho Chi Minh en la "capital del norte" de Rusia./.