Hanoi (VNA)- Vietnam recibió en febrero a más de 1,5 millones de viajeros internacionales, para una suma de tres millones en los primeros dos meses de 2024, informó la Oficina General de Estadísticas.Según la misma fuente, tal cantidad de visitantes internacionales registrada en lo que va del año significa un aumento del 68,7% respecto al mismo período de 2023 y equivale al 98,5% de la cifra reportada en el período anterior al estadillo de la pandemia de COVID-19.La Oficina precisó que el país indochino ingresó así más de 374 millones de dólares, para un alza interanual de 35,8%.Los expertos opinaron que tal logro es fruto de la aplicación de las políticas de visas favorables, los programas de estímulo al turismo, así como los esfuerzos del Gobierno y el pueblo en la promoción de los servicios de la llamada industria de ocio.Según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, desde el 15 de agosto de 2023, Vietnam emitió oficialmente visas electrónicas a ciudadanos de todos los países y aumentó el período de validez temporal de estadía de 30 a 90 días, a la par de incrementar la estancia temporal de 15 a 45 días para ciudadanos de países exentos unilateralmente de visas de la nación indochina.Tal política contribuyó al logro del sector en los últimos meses de 2023, incluso la atracción de 12,6 millones de visitantes internacionales durante todo el año, un aumento de casi 3,5 veces respecto a 2022.Vietnam también resulta muy apreciado por los medios internacionales. En particular, la revista de viajes líder en el mundo, Lonely Planet, propuso una lista de 10 destinos más atractivos para los estudiantes después de graduarse, en la cual Vietnam se ubica en el quinto lugar.Mientras, en el ranking Travellers' Choice Best of the Best Beaches in Asia sobre las mejores playas de Asia en 2024, establecido por la famosa plataforma de reseñas de viajes Tripadvisor, se encuentran dos representantes vietnamitas: An Bang (Hoi An, Quang Nam) y My Khe (Da Nang)./.