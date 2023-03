Hanoi (VNA)- A medida que Vietnam avanza hacia el Estado de ingreso medio-alto, los expertos surgieron que el país debe centrarse no solo en atraer la Inversión Extranjera Directa (IED) tradicional en la producción industrial, sino también en la inversión y la innovación basadas en el conocimiento, según el periódico electrónico del Partido Comunista de Vietnam (PCV).Vietnam permanece en una buena posición para atraer la IED a pesar del entorno económico mundial desfavorable y la feroz competencia de los países vecinos por capital de inversión, dijeron los expertos.Las estadísticas del Ministerio de Planificación e Inversiones mostraron que los compromisos totales de la IED en Vietnam en los primeros dos meses de este año, incluidos nuevos registros, ajustes, aportes de capital y compras de capital aportado, ascendieron a casi 3100 millones de dólares. Esta cifra representa una disminución del 38% en comparación con el mismo período del año pasado.Los desembolsos también disminuyeron, pero a una tasa mucho más modesta de 4,9% a aproximadamente 2550 millones de dólares.Para muchos, los resultados fueron comprensibles dado el desafiante entorno económico que hace que los inversores se lo piensen dos veces antes de tomar una decisión de inversión.Según Dorsati Madani, economista jefe del Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 ha provocado una disminución global de las entradas de la IED, exacerbada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, las altas presiones inflacionarias y la demanda débil en las principales economías del mundo. "Vietnam no es una excepción a esta tendencia y, como resultado, ha visto una disminución en los compromisos de la IED", dijo Madani.Sin embargo, el economista del Banco Mundial señaló un fuerte aumento en los desembolsos de dicha fuente financiera el año pasado a un máximo de 5 años de 22,4 mil millones de dólares, un 13,5% más año con año. En los dos primeros meses de 2023, la cifra cayó un 4,9 % interanual hasta los 2550 millones de dólares, pero aún se considera positiva dada la modesta tasa de descenso."Si bien los compromisos de la IED son importantes, lo que realmente importa para la economía en general es el desembolso de fondos, ya que crea oportunidades de empleo y respalda el crecimiento", señaló.Por su parte, Joosun Park, jefe de banca subsidiaria internacional y banca mayorista de HSBC Vietnam, se hizo eco del mismo sentimiento y sugirió que las entradas de la IED en Vietnam son "cruciales para el crecimiento de los mercados de consumo doméstico y de exportación".Un estudio de HSBC mostró que los inversionistas de la IED o las multinacionales regionales y globales que operan en Vietnam contribuyen efectivamente a más del 80 % de las exportaciones totales de Vietnam y más del 25 % de la inversión local.Los inversores asiáticos continúan siendo los mayores contribuyentes a Vietnam, con Singapur y Taiwán a la cabeza, inyectando casi 980 millones de dólares y más de 400 millones de dólares, respectivamente, en los dos primeros meses de este año. De hecho, en los últimos cinco años, los tres principales inversores extranjeros siempre han venido de Asia: Singapur, Japón y Corea del Sur son asiduos, mientras que China continental, Hong Kong y Taiwán causan una mayor impresión últimamente.Una encuesta comercial anual reciente realizada por la Organización de Promoción Comercial de Japón (JETRO) encontró que el 60% de las empresas japonesas planean expandirse en Vietnam en los próximos uno o dos años, un aumento de 4,7 puntos desde 2021. Vietnam también lidera la ASEAN en este aspecto. Vietnam seguirá siendo un mercado atractivo para las empresas japonesas en el futuro previsible, debido a sus perspectivas de crecimiento positivo y su gran población de 100 millones”, remarcó el representante principal de la JETRO en Hanói, Takeo Nakajima.Park también señaló que ha habido intereses de varias multinacionales intraasiáticas globales que operan en una amplia gama de sectores, que incluyen venta minorista, semiconductores, electrónica, partes de teléfonos móviles, plásticos, energía renovable y logística, buscando expandirse o hacer nuevas inversiones en el país.En particular, los inversionistas tailandeses buscan invertir y expandir las operaciones en los sectores de fábricas de piensos, empaques, venta minorista, manufactura y productos químicos "basándose en las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo en un mercado con los elementos adecuados para el crecimiento".El mes pasado, Central Retail anunció su decisión de invertir alrededor de 1450 millones de dólares en Vietnam durante los próximos cinco años./.