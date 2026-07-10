Vietnam celebrará Semana del Cine en homenaje al 79.º aniversario del Día de Inválidos de Guerra y Mártires

Hanoi (VNA) - La Semana del Cine conmemorativa del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires de Vietnam (27 de julio de 1947 –2026) se llevará a cabo del 21 al 28 de julio en todo el país.



El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo lo anunció durante una rueda de prensa celebrada hoy en Hanoi, que la principal novedad de esta edición será la participación, por primera vez, de toda la red de cines comerciales de Vietnam en un programa nacional de proyecciones gratuitas, concebido para rendir homenaje a las personas con méritos revolucionarios y fortalecer las actividades de reconocimiento promovidas por el Estado.



La iniciativa está organizada por el Departamento de Cine, en coordinación con los Departamentos de Cultura, Deportes y Turismo de las provincias y ciudades, centros culturales, Viettel Telecom, la plataforma TV360, el Centro Nacional de Cine y 13 empresas dedicadas a la distribución y exhibición cinematográfica.



La programación reunirá destacadas producciones encargadas por el Estado, reconocidas por su valor artístico e ideológico, que recrean la historia de la lucha revolucionaria, las guerras de defensa nacional y el sacrificio de generaciones que contribuyeron a la independencia del país, al tiempo que exaltan el patriotismo y el espíritu de gratitud.



Entre las películas seleccionadas figuran reconocidos clásicos del cine vietnamita, como No quemes (Dung dot), dirigida por el artista del pueblo Dang Nhat Minh; El aroma de la hierba quemada (Mui co chay), de Nguyen Huu Muoi; Quienes escribieron la leyenda (Nhung nguoi viet huyen thoai), de Bui Tuan Dung; El camino a través del bosque (Duong xuyen rung), de Xuan Cuong; La leyenda de Quan Tien (Truyen thuyet ve Quan Tien), de Dinh Tuan Vu; y Amanecer rojo (Binh minh do), de Nguyen Thanh Van.



Durante la rueda de prensa, el viceministro de Cultura, Deportes y Turismo Ta Quang Dong destacó que el Día de Inválidos de Guerra y Mártires constituye una ocasión para que el Partido, el pueblo y el Ejército expresen su profunda gratitud hacia los héroes caídos, los veteranos heridos, los enfermos de guerra y todas las personas que realizaron aportes a la causa revolucionaria.



Asimismo, subrayó que la Semana del Cine representa una actividad política y cultural de especial significado, orientada a fortalecer la educación sobre las tradiciones revolucionarias, promover los valores de gratitud y responsabilidad cívica, y fomentar el patriotismo entre las nuevas generaciones.



La ceremonia inaugural tendrá lugar a las 19:00 horas del 21 de julio en el Centro Nacional de Cine, en Hanoi, con la proyección de No quemes (Dung dot). El acto contará con la participación del director, los actores, el equipo de producción y representantes de la familia de la médica y mártir Dang Thuy Tram.



La inauguración de la programación en el sur del país se celebrará el 22 de julio en Ciudad Ho Chi Minh con la exhibición de Chi Tu Hau (Chi Tu Hau). En ese marco también se desarrollará el coloquio "Creación de obras cinematográficas sobre la tradición revolucionaria en la nueva etapa: legado y desarrollo del cine revolucionario vietnamita", además de encuentros entre cineastas, artistas y el público para ampliar el alcance de estas producciones.



Por su parte, la ceremonia de apertura para la región central tendrá lugar la noche del 23 de julio en la provincia de Ha Tinh, donde se proyectará la película Thanh am vuot dai duong (Ecos más allá del océano), seguida de un intercambio entre el equipo de realización, veteranos de guerra, personas con méritos revolucionarios, miembros de las Fuerzas Armadas y habitantes de la localidad.



Las actividades continuarán el 24 de julio en la provincia de Quang Tri, con nuevas proyecciones y encuentros con el elenco y el equipo de producción. Paralelamente, la Unión de Jóvenes del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo organizará ceremonias de homenaje en cementerios nacionales de mártires y una ofrenda floral en el río Thach Han, junto con funciones dirigidas a héroes nacionales, veteranos, Madres Heroínas Vietnamitas, jóvenes y población local.



Además de las proyecciones, el Departamento de Cine, en coordinación con empresas patrocinadoras, entregará obsequios a personas con méritos revolucionarios y a familias beneficiarias de políticas sociales.



Según el programa previsto, entre el 22 y el 24 de julio los complejos cinematográficos ofrecerán dos funciones gratuitas diarias, a las 10:00 y a las 16:00 horas. Paralelamente, las películas también se exhibirán en la red de cines estatales, mediante unidades móviles de proyección y a través de la plataforma TV360, con el propósito de acercar estas producciones al público de todo el país.



De forma paralela, el Departamento de Propaganda y Educación del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam y el Servicio de Distribución Cinematográfica Militar organizarán proyecciones destinadas a oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas.



Cuando las condiciones lo permitan, estas actividades también estarán abiertas a la población, especialmente en zonas remotas, fronterizas e insulares, con el objetivo de extender el espíritu de gratitud y los valores humanitarios que inspiran esta iniciativa a todos los rincones del país./.

VNA