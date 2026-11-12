Vietnam consolida su posición como destino líder del turismo de golf en Asia

Hanoi (VNA) - Vietnam ha sido distinguido con el premio al “Mejor destino de golf de Asia 2026” en los World Golf Awards, con lo que suma diez años consecutivos obteniendo este reconocimiento.



Cabe destacar que Hanoi también recibió el galardón a la “Mejor ciudad del mundo para el turismo de golf 2026”, por tercera vez, tras las distinciones de 2023 y 2024.



Fundados en 2014, los World Golf Awards tienen como objetivo reconocer a los destinos, campos de golf y entidades que destacan por sus logros en el sector del turismo de golf. Los resultados se determinan mediante votaciones de expertos de la industria del golf, representantes de los medios de comunicación y el público.



Según la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, estos reconocimientos reafirman el atractivo y la posición del turismo de golf vietnamita en el mapa regional y mundial.



Gracias a la diversidad de sus paisajes, su extensa costa, sus variadas condiciones climáticas y una red de campos de golf que se extiende desde las zonas montañosas y las mesetas hasta las llanuras y las áreas costeras, Vietnam cuenta con numerosas ventajas para desarrollar esta modalidad turística durante todo el año.



Asimismo, las ofertas que combinan la práctica del golf con el turismo de descanso, las visitas a sitios patrimoniales, la exploración de la naturaleza y las experiencias culturales y gastronómicas locales contribuyen a incrementar su atractivo para los visitantes.





Un campo de golf en NovaWorld Phan Thiet. Foto: VNA

En particular, Hanoi cuenta con ventajas en términos de ubicación geográfica, infraestructura turística y conectividad con los campos de golf de las zonas circundantes, lo que favorece el desarrollo de itinerarios que combinan la práctica de este deporte con el descanso y el descubrimiento de la cultura de la capital.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam considera que estos reconocimientos consecutivos constituyen una oportunidad para intensificar la promoción del país, ampliar sus vínculos con la comunidad internacional del golf y atraer a visitantes con un elevado nivel de gasto y estancias prolongadas.



Para aprovechar eficazmente este potencial, Vietnam debe seguir mejorando la calidad de los campos de golf y los servicios complementarios, reforzar la cooperación entre los campos, los establecimientos de alojamiento, las empresas turísticas, las aerolíneas y los destinos, así como desarrollar programas de turismo de golf profesionales e integrados. Estas medidas contribuirán a elevar la competitividad y el valor del turismo nacional./.