Buenos Aires (VNA) - Vietnam desempeña un papel cada vez más activo en los mecanismos de cooperación multilateral y amplía sus relaciones con socios de distintas partes del mundo, afirmó la especialista Estefanía Lucila Rouco, integrante del Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).



En declaraciones a la VNA en Buenos Aires, Rouco destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, celebrado en enero de 2026, estableció los lineamientos estratégicos para una nueva etapa de desarrollo, con objetivos ambiciosos para el período 2026-2030.



En este proceso, señaló, la política exterior ocupa un lugar central, no solo por su contribución a la creación de un entorno internacional favorable, sino también por su papel de acompañamiento de las transformaciones económicas y productivas del país.



Al evaluar los principales hitos de la política exterior vietnamita en 2026 y las contribuciones del país a la cooperación regional, la investigadora argentina consideró que uno de sus aspectos más destacados es la continuidad de una política exterior basada en la independencia y la autonomía, junto con una participación cada vez más activa en los principales mecanismos multilaterales.



El desarrollo de vínculos con una amplia diversidad de actores internacionales permite a Vietnam ampliar sus oportunidades de cooperación y participar en los debates sobre los principales desafíos regionales y globales, señaló.



Rouco puso especial énfasis en el creciente protagonismo internacional de Vietnam, incluso en regiones geográficamente distantes como América Latina. En este sentido, afirmó que Vietnam se ha convertido en un socio comercial de gran importancia para Argentina, lo que refleja la creciente relevancia de los vínculos bilaterales en el marco de la ampliación de las relaciones internacionales del país asiático.



En cuanto a las contribuciones de Vietnam a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Rouco valoró su activa participación en la organización desde su incorporación en 1995 y recordó que el país ha ejercido la presidencia del bloque en tres ocasiones: 1998, 2010 y 2020.



Cada una de estas presidencias, apuntó, se desarrolló en contextos regionales e internacionales diferentes, desde las consecuencias de la crisis financiera asiática hasta los desafíos planteados por la pandemia de COVID-19.



Entre las contribuciones más recientes, la especialista destacó la participación de Vietnam en la implementación de la Visión de la Comunidad ASEAN 2045, que establece los objetivos de desarrollo de la organización para las próximas dos décadas.



Según explicó, Vietnam se encuentra entre los primeros Estados miembros en elaborar un programa nacional de acción para el período 2026-2030, con iniciativas destinadas a reducir las brechas de desarrollo, fortalecer la conectividad regional y promover las transiciones digital y energética.



Asimismo, Rouco mencionó la propuesta presentada por Vietnam en septiembre de 2026 para establecer una red regional de desarrollo y resiliencia espacial, con la participación de la ASEAN y otros socios internacionales.



A su juicio, esta iniciativa refleja el interés de Vietnam por impulsar nuevas áreas de cooperación y contribuye a ampliar la agenda regional ante los rápidos avances científicos y tecnológicos.



La investigadora también resaltó el papel de Vietnam en la Cumbre de la ASEAN de noviembre de 2026, durante la cual promovió que la organización asumiera un papel pionero en la implementación del Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible (2027-2036).



Esta propuesta, consideró, contribuye a enriquecer la agenda de cooperación de la ASEAN al vincular los objetivos de desarrollo sostenible con la promoción de los valores culturales.



Rouco es licenciada y magíster en Relaciones Internacionales, título que obtuvo en 2024 en la Universidad del Salvador, Argentina. Sus investigaciones se centran en la región de Asia-Pacífico, así como en la historia, la cultura y los temas contemporáneos relacionados con China./.

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