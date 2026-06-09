Política

Vietnam define la configuración de una nación marítima fuerte

El líder vietnamita To Lam propuso una nueva visión estratégica para convertir a Vietnam en una nación marítima fuerte, impulsando la economía azul, la energía eólica marina, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

Reconociendo la economía marítima como uno de sus pilares estratégicos, la urbe centrovietnamita de Da Nang aspira a convertirse en una megaciudad costera de clase mundial. (Foto: VNA)
Reconociendo la economía marítima como uno de sus pilares estratégicos, la urbe centrovietnamita de Da Nang aspira a convertirse en una megaciudad costera de clase mundial. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Durante una reunión del Comité Directivo Central para evaluar la implementación de la Resolución No. 36-NQ/TW sobre la Estrategia para el Desarrollo Sostenible de la Economía Marítima de Vietnam, el secretario general del Partido Comunista y presidente del país, To Lam, subrayó la necesidad de definir con claridad la “configuración de una nación marítima fuerte en el siglo XXI”.

Esta orientación no solo servirá de base para la elaboración de una nueva resolución sobre el desarrollo marítimo, sino que también plantea la exigencia de renovar el pensamiento estratégico para hacer del mar un espacio fundamental para el desarrollo nacional.

Vietnam posee importantes ventajas marítimas gracias a su ubicación geoestratégica y una larga tradición histórica vinculada al mar. Tras más de cinco años de implementación de la Resolución 36, el país ha obtenido avances en el desarrollo de la economía marítima, la mejora de las condiciones de vida de las comunidades costeras, el fortalecimiento de la defensa y la seguridad, así como en la protección de la soberanía marítima e insular.

Sin embargo, el potencial y las ventajas del mar aún no se aprovechan plenamente, mientras persisten limitaciones en materia de instituciones, infraestructura, tecnología, recursos humanos y modelos de gobernanza.

De acuerdo con la orientación planteada por To Lam, el desarrollo marítimo en la nueva etapa debe pasar de una lógica centrada en la explotación de recursos a una visión de construcción de un espacio nacional integral de desarrollo marítimo. El mar debe concebirse no solo como un ámbito económico, sino también como un espacio que integra objetivos de crecimiento, protección ambiental, ciencia y tecnología, defensa, seguridad e integración internacional.

Una nación marítima fuerte en el siglo XXI debe sustentarse en una economía azul moderna, con alta productividad y elevado valor agregado; ecosistemas marinos protegidos y restaurados; sistemas de ciudades costeras, puertos, logística, energías renovables, turismo marítimo y acuicultura de alta tecnología organizados en cadenas de valor; así como en un modelo moderno de gobernanza basado en datos, transformación digital e inteligencia artificial.

La economía azul se considera una tendencia inevitable. El desarrollo marítimo ya no puede depender de la explotación intensiva de recursos ni del sacrificio del medio ambiente en favor del crecimiento económico. Debe basarse en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como en el impulso de sectores con alto valor agregado, entre ellos la energía eólica marina, la acuicultura de alta tecnología y el turismo marítimo inteligente y sostenible.

vnanet-potal-quang-ninh-tap-trung-phat-trien-kinh-te-bien-ben-vung-8663628.jpg
Modelo de cultivo industrial de camarones en la provincia de Quang Ninh. Foto: VNA

La energía eólica marina se perfila como un sector con gran potencial, capaz de contribuir a la seguridad energética, el cumplimiento del objetivo de emisiones netas cero (Net Zero) y la creación de nuevos motores de crecimiento económico. Al mismo tiempo, el sector pesquero debe orientarse hacia modelos sostenibles, incorporar tecnologías avanzadas y desarrollar una marca de “productos pesqueros verdes” que cumpla con los estándares internacionales. Por su parte, el turismo costero debe avanzar hacia modelos ecológicos y comunitarios que combinen desarrollo económico con protección ambiental y preservación de la cultura marítima.

Otro aspecto fundamental es vincular el desarrollo de la economía marítima con los objetivos de neutralidad de carbono mediante la modernización ecológica del transporte marítimo, el desarrollo de puertos verdes, el uso de combustibles limpios y la aplicación de tecnologías de eficiencia energética. Asimismo, resulta necesario fortalecer la protección y restauración de ecosistemas como los manglares, las praderas marinas y los arrecifes de coral, considerados importantes reservorios naturales de carbono y elementos clave para la adaptación al cambio climático.

Para alcanzar estos objetivos, será necesario establecer un modelo moderno de gobernanza marítima basado en sistemas nacionales de datos sobre dicho entorno, planificación espacial al respecto, mecanismos de coordinación intersectorial y una mayor aplicación de la ciencia y la tecnología. También será indispensable desarrollar recursos humanos de alta calidad, promover la investigación marina, ampliar la cooperación internacional y movilizar recursos sociales para impulsar la economía azul.

El mensaje de To Lam pone de relieve que el desafío actual va más allá de la evaluación de una resolución. Se trata de construir una nueva visión estratégica que convierta al mar en un motor fundamental para un desarrollo rápido y sostenible, transformando el potencial marítimo en una verdadera fortaleza nacional y combinando crecimiento económico, protección ambiental, defensa de la soberanía y fortalecimiento de la posición de Vietnam en el siglo XXI./.

source
#biển đảo Việt Nam #BĐVN #economía azul #estrategia marítima #To Lam #desarrollo marítimo
Seguir VietnamPlus

Mares e islas de Vietnam

Transición verde, economía circular

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, entrega un obsequio conmemorativo al ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam y Tailandia profundizan su cooperación en materia de defensa

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional de Vietnam, general Phan Van Giang, sostuvo hoy en esta capital una reunión con el ministro de Defensa de Tailandia, teniente general Adul Boonthumjaroen, quien acompaña al primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, durante su visita oficial a Vietnam y su participación en el III Foro del Futuro de la ASEAN.

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y delegados. (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece cooperación entre partidos políticos regionales

El miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, recibió hoy en Hanoi a los jefes de las delegaciones de los Partidos políticos (PP) del Sudeste Asiático que se encuentran en el país para el Coloquio "El papel de los Partidos Políticos en la construcción de la comunidad de la ASEAN".

Las primeras damas escuchan una presentación sobre el arte de la caligrafía vietnamita. (Foto: VNA)

Esposas de premieres de Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia visitan Templo de Literatura de Hanoi

Dao Thi Bich Thuy, esposa del primer ministro de Vietnam, acompañada por Vandara Siphandone, esposa del primer ministro de Laos; Pich Chamony, esposa del primer ministro de Camboya; y Thananon Niramit, esposa del primer ministro de Tailandia, realizó hoy una visita al Templo de la Literatura de Hanoi, en el marco de las actividades de la visita oficial de las delegaciones a Vietnam.

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibe a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. (Fuente: VNA)

Vietnam y China impulsan los intercambios entre sus pueblos

La miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidenta del Frente de la Patria, Bui Thi Minh Hoai, recibió hoy en Hanoi a Xian Hui vicepresidenta del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), de visita de trabajo en el país.

El doctor Gnel Rattha, presidente de la Asociación de Empresarios Camboya-Rusia. (Fuente: VNA)

Camboya prioriza consolidar la confianza estratégica con Vietnam

El significado principal de la visita a Vietnam del primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, radica en consolidar la confianza estratégica entre ambos países, así afirmaron especialistas camboyanas en las entrevistas concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias.