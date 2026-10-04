Vietnam define orientaciones para desarrollo a largo plazo de refinería de Nghi Son

Hanoi (VNA) – El Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (PetroVietnam) celebró una conferencia de los representantes de los accionistas de la empresa de Refinación y Petroquímica de Nghi Son (NSRP), con el objetivo de evaluar los resultados operativos y definir las orientaciones de desarrollo a mediano y largo plazo.

El encuentro reunió a representantes de Petrovietnam, Kuwait Petroleum International (KPI), Idemitsu Kosan Co., Ltd. (IKC) y Mitsui Chemicals, Inc. (MCI). Los participantes evaluaron los resultados de producción, gestión y finanzas de la empresa en 2026 y prepararon el plan de acción para 2027.

Las conversaciones también se centraron en garantizar el suministro de petróleo crudo y definir las orientaciones de desarrollo de la refinería en un contexto energético internacional marcado por la incertidumbre geopolítica.

En 2026, pese a las dificultades que afectan al suministro mundial de materias primas, la refinería de Nghi Son mantuvo operaciones seguras y estables a un elevado nivel de capacidad. La empresa diversificó activamente sus fuentes de petróleo crudo, reforzó su capacidad para procesar distintos tipos de crudo y mejoró la flexibilidad del suministro, con el fin de reducir la dependencia de una única fuente y optimizar la eficiencia productiva.

En materia de seguridad industrial, la compañía superó los 30 millones de horas de trabajo sin accidentes que ocasionaran bajas laborales. Este resultado contribuye a garantizar la continuidad de la producción, proteger los equipos y reducir los riesgos medioambientales. Para el último trimestre de 2026, la empresa prevé mantener un elevado nivel de producción, garantizando al mismo tiempo la seguridad de sus instalaciones.

De cara a 2027, los accionistas establecieron tres prioridades: garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones habituales; ejecutar la parada general de mantenimiento prevista para ese año, esencial para asegurar la fiabilidad de los equipos y el rendimiento de las instalaciones en los siguientes ciclos operativos; y preparar las condiciones necesarias para el desarrollo futuro de la refinería, reforzando su competitividad y sostenibilidad.

Pese a las fluctuaciones del mercado energético mundial y las interrupciones del suministro de crudo, la NSRP mantuvo operaciones seguras y estables, suministrando alrededor de 4,1 millones de toneladas de productos petrolíferos en el primer semestre de 2026 y contribuyendo a la seguridad energética nacional.

A finales de junio, la empresa había importado aproximadamente 39 millones de barriles de petróleo crudo, incluidos cerca de 18 millones de barriles de crudo de exportación kuwaití (KEC), mientras que la mayor parte de sus productos se destinó al mercado nacional.

Para hacer frente a las interrupciones del suministro, la NSRP aceleró la diversificación de materias primas y mejoró la flexibilidad de sus procesos. La refinería probó y procesó con éxito diez tipos de crudo, además del KEC, y adoptó medidas para asegurar alrededor de 35 millones de barriles de crudo alternativo hasta finales de septiembre de 2026.

Asimismo, incrementó las importaciones de materias primas intermedias. Unas 276.000 toneladas fueron procesadas en las unidades de hidrodesulfuración de residuos (RHDS) y de craqueo catalítico fluido de residuos (RFCC), lo que demuestra la capacidad de adaptación de la empresa ante las fluctuaciones del mercado.

Mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, PetroVietnam y sus socios buscan mejorar la eficiencia global de la refinería, garantizar el suministro de combustibles al mercado nacional y preservar la estabilidad energética de Vietnam./.