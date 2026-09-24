Turismo

Vietnam destaca en varias categorías de los World Spa Awards 2026

Vietnam recibe varias nominaciones en los World Spa Awards 2026 y obtiene el premio al Mejor spa de resort del país con Chanterelle – Spa by JW.

Hanoi (VNA) - Vietnam destacó en varias categorías internacionales de los World Spa Awards 2026, incluida la nominación a Mejor destino de bienestar del mundo y el reconocimiento a Mejor spa de resort de Vietnam 2026.

En la duodécima edición de los premios, celebrada el 22 de septiembre, Italia fue elegida Mejor destino de spa del mundo 2026. Palazzo Fiuggi, de Italia, recibió el premio al Mejor resort de bienestar del mundo, mientras que Lefay SPA World, perteneciente a Lefay Resort & SPA Dolomiti, obtuvo el de Mejor spa de resort del mundo.

Otros establecimientos europeos también fueron reconocidos. Suiza fue elegida Mejor destino de bienestar del mundo; Geinberg5 Villas, de Austria, Mejor spa privado del mundo; y Spa L’Occitane en Provence, ubicado en Le Couvent des Minimes, Francia, Mejor spa ecológico del mundo.

En la categoría exclusiva para Vietnam, Chanterelle – Spa by JW, del JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, recibió el premio al Mejor spa de resort de Vietnam 2026.

Además, Namia River Retreat fue nominado a Mejor spa ecológico del mundo 2026, junto con representantes de Francia, Brasil, Australia, Portugal, Indonesia y Estados Unidos.

Vietnam también figura entre los 11 candidatos a Mejor destino de bienestar del mundo 2026, junto con Suiza, Italia, India, Indonesia, Montenegro, Nueva Zelanda, Omán, Sri Lanka y los estados estadounidenses de Arizona y California.

Chanterelle – Spa by JW también fue nominado a la Excelencia en servicios de spa del mundo 2026.

Los World Spa Awards reconocen a destinos, establecimientos y marcas destacados del sector del spa y el bienestar a escala mundial.

La presencia de establecimientos vietnamitas en varias categorías internacionales y el premio obtenido reflejan la creciente proyección del sector del bienestar y el cuidado de la salud del país./.

VNA
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