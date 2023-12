Paso Hai Van: la mejor vía costera del centro de Vietnam

Hanoi (VNA)- El sitio web de viajes estadounidense Travel off Path seleccionó a Vietnam como el segundo destino más activo de Asia durante las vacaciones de fin de año y el Año Nuevo por sus numerosos e increíbles paisajes y su rica cultura.

Vietnam es famoso por sus islas tropicales con playas de arena blanca y ciudades densamente pobladas y rica en cultura, describió.

Vietnam posee muchos Patrimonios Culturales de la Humanidad reconocidos por la Unesco. Todos son hermosos, interesantes y los turistas no deben perdérselos, tales como Hue, Hoi An, la bahía de Ha Long, el santuario My Son y el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, señaló.



Da Nang, Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Sa Pa son los mejores destinos en Vietnam para todos los viajeros, recomendó Travel off Path citado por el periódico Nhan Dan.



Reiteró que Vietnam es atractivo para los amantes de la exploración cultural y la comida callejera.



El país indochino también es un lugar ideal para disfrutar de las vacaciones de invierno. Cada ciudad vietnamita tiene sus propios atractivos, tradiciones y estilo de vida, agregó./.