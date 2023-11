Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Gracias a las ventajas brindadas por 17 Tratados de Libre Comercio y su creciente posición en el mapa del comercio internacional, Vietnam se convierte hoy día en un destino estratégico en la cadena de suministro global de industria auxiliar , manufactura y fabricación de componentes.En los últimos meses de 2023, muchos "gigantes" de la industria de apoyo anunciaron sus estrategias para entrar en el mercado vietnamita, así como proyectos de cooperación entre las empresas nacionales y extranjeras en el sector.La colaboración entre DKSH, un proveedor líder de servicios de desarrollo de mercado, y la compañía ACRO Biomedical Co., Ltd (Taiwán - China) para producir materiales médicos avanzados figura entre las estrategias anunciadas.El presidente de ACRO Biomedical Co., Ltd, Dar-Jen Hsieh, dijo que la cooperación estratégica con DKSH ayudará a la empresa a centrarse en la fabricación de productos superiores, en contribución al avance de la industria de la salud en el mercado vietnamita, con una variedad de soluciones, maquinarias, equipos y productos médicos avanzados de Taiwán (China).Por el mismo sentido, Essentra Components, el principal fabricante y distribuidor mundial de componentes industriales de apoyo, acabó de anunciar su plan para ingresar al mercado vietnamita, considerándolo como un destino estratégico en la cadena de suministro del grupo en el próximo período.Al decir del director ejecutivo de Essentra Components, Scott Fawcett, cada vez más fabricantes globales buscan e invierten en nuevos mercados como Vietnam para diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de un mercado único.Mientras tanto, las empresas vietnamitas de The Gioi Di Dong (MWG) y de energía CAS firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la implementación de proyectos de energía verde y economía circular en el país.Según la evaluación del experto Nguyen Hong Quan, la promoción de cooperación en la comunidad empresarial contribuye a lograr el objetivo de implementar una economía verde y circular, y también deviene un importante paso adelante en el desarrollo sostenible y la minimización de los impactos negativos al medio ambiente en Vietnam.Se prevé que la escala de la industria manufacturera y de fabricación de componentes industriales en Vietnam aumentará un 6,6% en 2023, lo cual contribuirá a atraer grandes corporaciones internacionales, teniendo en cuenta las inversiones millonarias de Apple y LEGO en el país indochino.De acuerdo con los economistas, con sus potenciales y ventajas competitivas en la región y en el mundo, Vietnam deviene un destino atractivo e imperdible para los fabricantes globales y las corporaciones multinacionales./.