(Fuente: VNA)

Nghe An, Vietnam, 22 may (VNA)- Los representantes de la Embajada de Reino Unido en Vietnam, el Ministerio de Trabajo, Inválidos y Asuntos Sociales y la provincia central de Nghe An estrenaron hoy el cartel de la línea directa de consulta 111 dedicada a apoyar los víctimas de la trata humana y elevar la conciencia de pobladores en este asunto.



Con el mensaje ¨ No apueste su futuro: La migración ilegal puede convertirlo en una víctima de la trata de personas¨, el programa tiene como objetivo ayudar a los habitantes a acceder rápidamente a los servicios consultativos y las informaciones sobre la migración segura.



La instalación del cartel mencionado se considera como una de las soluciones efectivas, adecuadas para fortalecer la red de cooperación y coordinación en la prevención y combate contra la trata de personas en el país indochino.

Al intervenir en la cita inaugural, el embajador adjunto de Reino Unido, Stephen Lysaght, informó que el gobierno británico y las autoridades vietnamitas firmaron un memorando de cooperación en la lucha contra este delito grave en noviembre de 2018.

Hasta la fecha, ese programa ayudó a Vietnam en la formación del personal sobre la investigación y prevención contra la inmigración ilegal y trata humana./.