Hanoi (VNA) - La séptima Conferencia de Población de Asia y el Pacífico, que se celebra en Bangkok, Tailandia, del 15 al 17 de noviembre de 2023, es una gran oportunidad para que los gobiernos, la sociedad civil, los jóvenes y otros se unan y planifiquen nuevas iniciativas para un futuro próspero y sostenible.Representantes de los ministerios de Planificación e Inversiones de Vietnam, de Salud y de la juventud se sumaron al evento y contribuyeron al útil debate. En esta ocasión, la Agencia Vietnamita de Noticias sostuvo una entrevista con el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas ( UNFPA ) en Vietnam, Matt Jackson, sobre la atención médica en Vietnam y los desafíos demográficos que enfrenta el país.¿Cuáles son sus evaluaciones del progreso que Vietnam ha logrado en términos de atención médica, incluida la salud sexual y reproductiva, hacia el desarrollo sostenible?Matt Jackson: En primer lugar, me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar al Gobierno de Vietnam por su notable progreso hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), como se indica en su Examen Nacional Voluntario 2023 sobre la implementación de los ODS. El Gobierno está demostrando un fuerte compromiso político con la Agenda 2030 de "No dejar a nadie atrás".En términos de derechos y salud sexual y reproductiva, Vietnam fue uno de los nueve países del mundo que logró la meta de reducción de la mortalidad materna establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este es un excelente éxito; sin embargo, persisten las disparidades. Si bien la tasa de mortalidad materna ha disminuido de 233 por 100 mil nacidos en la década de 1990 a 46 por 100 mil nacidos en 2020, es entre dos y tres veces mayor entre las minorías étnicas.La necesidad insatisfecha de planificación familiar representa el 40% de los jóvenes solteros, cifra considerablemente superior al promedio nacional del 10%. Los jóvenes todavía carecen de información y servicios adecuados y completos, y la situación se acentúa entre las minorías étnicas y las personas con discapacidad.En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), celebrada en 1994 en El Cairo, más de 170 países se reunieron para afirmar que todas las personas tienen derecho a disfrutar de la salud sexual y reproductiva, y respaldar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.Esta semana se celebra la séptima Conferencia de Asia y el Pacífico sobre Población y Desarrollo, en la que los países de la región revisarán los avances en la CIPD y se prepararán para el 30º aniversario en 2024. El UNFPA hace un llamado a los responsables de políticas y a los líderes comunitarios para que den prioridad a las decisiones de las mujeres y las niñas, creando condiciones para que accedan a información y anticonceptivos seguros y eficaces, garantizando que cada joven tenga los medios y herramientas para evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, y desarrollar las habilidades necesarias para la edad adulta y la vejez.¿Cuáles son los desafíos demográficos en Vietnam? ¿Cómo han afectado estos desafíos a la implementación del desarrollo sostenible en Vietnam?Matt Jackson: Como muchos otros países de Asia y el Pacífico, Vietnam está experimentando rápidos cambios demográficos y sociales. La población total del país ha aumentado de 32,6 millones en 1960 a 100 millones en 2023, lo cual lo convierte en el decimoquinto país más poblado del mundo. Las tendencias demográficas ofrecen perspectivas positivas para sostener el desarrollo socioeconómico. La población en edad de trabajar ha crecido hasta duplicar la de la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65), lo que proporciona una gran reserva de mano de obra.Sin embargo, se prevé que la ventana demográfica se cierre en 2039, lo cual sugiere la necesidad de prestar atención a la urgencia de invertir en educación y formación, y en la promoción de los derechos de las mujeres y los jóvenes.Además, Vietnam deviene uno de los países que envejece más rápidamente en todo el mundo. Se proyecta que la transición del país del “ envejecimiento de la población” a una “población vieja” es mucho más corta que la de otros países y ocurrirá en 2036. El aumento continuo tanto en números como en el porcentaje de personas de edad avanzada (75 años y más) debería fortalecer nuestro enfoque en temas como la demanda de atención social y médica y recursos financieros.Las personas mayores viven vidas más largas y saludables, y eso es un gran éxito. Sin embargo, muchas de ellas también enfrentan enfermedades crónicas, discapacidades y problemas de salud mental. Esto conduce a un aumento de los costos sanitarios y requiere sistemas de atención a largo plazo bien establecidos. A su vez, presenta tanto desafíos como oportunidades que la conferencia de población de esta semana discutirá con el objetivo de garantizar políticas centradas en las personas./.¡Muchas gracias!