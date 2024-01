Turistas extranjeros en Hoi An (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La fuente independiente de noticias de viajes líder en el mundo, Travel Off Path , incluyó a Vietnam como el país más seguro para visitar en Asia en 2024.Según Travel Off Path, la seguridad deviene una preocupación primordial para los estadounidenses que viajan al extranjero, especialmente en medio del clima actual en el que están estallando conflictos a nivel internacional y la seguridad ha comenzado a disminuir en varios destinos.Durante los últimos años, Asia no ha sido una excepción, pero Vietnam ha demostrado ser notablemente estable y seguro para los turistas, según el sitio web.El sitio citó el último Índice Global de Ley y Orden que indica que Vietnam no sólo es el estado más pacífico de Asia, sino también el séptimo a nivel mundial.Travel Off Path describió a Vietnam como una nación próspera y pacífica, ya que disfruta de bajas tasas de criminalidad y una estabilidad política impresionante.En términos de ofertas turísticas, el sitio web destacó que Vietnam es ideal para viajeros lentos y mochileros que buscan reconectarse con la naturaleza y exponerse a una cultura casi completamente diferente a la suya, en especial para aquellos que vienen del hemisferio norte.La fuente de noticias de viajes sugirió que los visitantes definitivamente deberían tomarse un tiempo para pasear por las encantadoras calles lavadas de amarillo de Hoi An, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO reconocido internacionalmente por sus numerosos templos históricos y arquitectura colonial francesa.“Tampoco debe perderse la ciudad vecina Hue, hogar de una imponente ciudadela rodeada de un foso. Más abajo en la costa, las playas de arena y las reservas boscosas de Da Nang constituyen una escala obligatoria, al igual que las dunas de arena dorada y los tranquilos pueblos costeros que bordean la sección de la costa de Mui Ne”, dice el sitio web.Destacó que desde vibrantes escapadas urbanas en Ciudad Ho Chi Minh, el concurrido puerto costero de Nha Trang, la capital de Hanoi, hasta escapadas a la naturaleza en Ninh Binh, famosa por sus campos de arroz y formaciones geológicas monumentales, los viajeros nunca pueden agotar su lista de "tareas pendientes" mientras exploran el país.También, reveló que el gobierno vietnamita está recibiendo a los turistas con los brazos abiertos y recientemente ha tomado medidas para facilitar los requisitos de visa para los extranjeros./.