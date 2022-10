Vietnam se encuentra en la tabla E (Fuente: vff.org.vn)

Hanoi (VNA)- La selección nacional de fútbol femenino de Vietnam se ubicó en la tabla E en la ronda final de la Copa Mundial 2023 que se llevará a cabo del 20 de julio al 20 de agosto de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, según el sorteo del evento.Como resultado, Vietnam luchará por su boleto a los play off con Estados Unidos, campeón actual de la Copa, Países Bajos (subcampeón) y otro equipo que aún no ha identificado, el cual será decidido mediante las competencias de play off entre Tailandia, Camerún y Portugal.Se trata de la primera vez que el conjunto vietnamita se clasificó a ese gran acontecimiento deportivo mundial y así fue uno de los seis representantes asiáticos para participar en esa fiesta, sobre todo China, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia.El entrenador de la selección vietnamita, Mai Duc Chung, subrayó que el torneo es una buena oportunidad para que las jugadoras nacionales aprendan de las experiencias de los fuertes rivales como estadounidense y holandés.De acuerdo con el sorteo, Vietnam enfrentará Estados Unidos el 22 de julio de 2023, el ganador de play off el 27 del mismo mes y Países Bajos el 1 de agosto./.