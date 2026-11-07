Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 1)

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Partido Comunista de Vietnam será anfitrión de XIV Asamblea Plenaria de la ICAPP
Vietnam asumirá en 2028 la organización de la Asamblea Plenaria de la ICAPP, con el respaldo de los partidos miembros.
Vietnam y Australia buscan nuevos avances en la cooperación parlamentaria
Vietnam y Australia acuerdan impulsar los intercambios parlamentarios y avanzar hacia una mayor cooperación económica y comercial.
Visita del líder vietnamita a Japón reviste tres importantes significados estratégicos
El vicecanciller Nguyen Minh Vu destaca tres objetivos estratégicos de la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Japón del 8 al 11 de noviembre.
Vietnam y Laos refuerzan conexión estratégica mediante intercambio teórico
Vietnam y Laos intercambian experiencias para fortalecer la integración y la conexión estratégica socioeconómica.
Máximo dirigente de Vietnam preside reunión sobre los preparativos para APEC 2027
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, insta a garantizar preparativos exhaustivos y profesionales para que Vietnam organice con éxito APEC 2027.
Ciudad Ho Chi Minh busca fortalecer la cooperación con las localidades rusas
Ciudad Ho Chi Minh conmemora el 109 aniversario de la Revolución de Octubre y destaca los vínculos de amistad con Rusia.
Vietnam impulsa la renovación de la diplomacia popular
El PCV pide renovar los métodos de la diplomacia popular y reforzar su contribución al desarrollo nacional.
Presidente del Parlamento entrega insignias por 80 años de militancia en el Partido a veteranos
El presidente del Parlamento vietnamita Tran Thanh Man honra a dos veteranos militantes por sus 80 años de adhesión al Partido.
Máximo dirigente de Vietnam recibe a nuevos embajadores
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, reafirma la voluntad de Vietnam de ampliar la cooperación bilateral y multilateral en diversos ámbitos.
Medios japoneses destacan perspectivas de cooperación con Vietnam
Los medios japoneses destacan las perspectivas de nuevos acuerdos entre Vietnam y Japón en energía nuclear, inteligencia artificial y formación de recursos humanos altamente cualificados con motivo de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre.
Vietnam y Estados Unidos refuerzan cooperación en defensa
El coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa de Vietnam, y John Noh, subsecretario adjunto de Guerra de Estados Unidos, copresidieron el XIV Diálogo sobre Política de Defensa entre los dos países.
Visita del líder vietnamita a Japón: un nuevo impulso para comunidad connacional en el país
La comunidad vietnamita en Japón espera que la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, impulse la cooperación bilateral, amplíe las oportunidades de desarrollo e integración de sus compatriotas y fortalezca su papel como puente de amistad entre ambos países.
Vietnam y empresas europeas buscan fortalecer la inversión y ampliar la cooperación comercial
Vietnam y la Unión Europea buscan ampliar su cooperación económica y de inversión en sectores estratégicos como la innovación, la transformación digital, las energías limpias y las infraestructuras, en el marco de su Asociación Estratégica Integral.
Vietnam y Laos refuerzan la cooperación teórica entre sus partidos
El presidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Xuan Thang, se reunió con Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos.
Destituyen al viceministro de Salud de Vietnam, Tran Van Thuan
Vietnam destituye al viceministro de Salud Tran Van Thuan por graves infracciones en el ejercicio de sus funciones, después de que el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista decidiera expulsarlo de sus filas.
Líder vietnamita llama a mantener legado constitucional para construir un país próspero, civilizado y feliz
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, llamó a preservar los valores fundamentales de la Constitución de 1946, garantizar la soberanía popular y perfeccionar el marco institucional y el funcionamiento del aparato estatal para impulsar el desarrollo de Vietnam hacia 2030 y 2045.
Parlamento revisa reformas a las leyes relativas al impuesto sobre la renta y el uso de terrenos no agrícolas
La Asamblea Nacional de Vietnam examina reformas fiscales para ampliar los incentivos a las instituciones educativas, establecer nuevos impuestos sobre terrenos sin utilizar y mejorar la gestión de las licitaciones, junto con modificaciones de las leyes sobre recursos marinos y protección ambiental.
Argelia ocupa un lugar especial en el corazón del pueblo vietnamita
Vietnam y Argelia buscan ampliar la cooperación en comercio, energía, tecnología e inversión tras elevar sus relaciones a una asociación estratégica.
Actualidad: Gobierno evalúa situación socioeconómica y define prioridades para los últimos meses de 2026
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a octubre, en la que se evaluó la situación socioeconómica del país durante los diez primeros meses del año y se definieron las principales tareas para los dos últimos meses de 2026.
Vietnam y Omán impulsan la apertura de representaciones diplomáticas
Vietnam y Omán acuerdan acelerar la apertura de representaciones diplomáticas y promover proyectos conjuntos en energía, logística, comercio e inversión.