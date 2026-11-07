Política

Vietnam establece los principales objetivos económicos para 2027 (parte 1)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión n.º 106-KL/TW, el 15 de octubre de 2026, del IV Pleno del Comité Central del Partido sobre el desarrollo socioeconómico, la ejecución del presupuesto estatal en 2026 y el plan para 2027, según la cual se estable varios criterios económicos clave.

2026-ket-luan-b2-h84.jpg
#Conclusión 106-KL/TW #IV Pleno #Comité Central del Partido #desarrollo socioeconómico
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

Ver más

Un artículo publicado por el diario Nikkei Asia. (Foto: VNA)

Medios japoneses destacan perspectivas de cooperación con Vietnam

Los medios japoneses destacan las perspectivas de nuevos acuerdos entre Vietnam y Japón en energía nuclear, inteligencia artificial y formación de recursos humanos altamente cualificados con motivo de la visita oficial del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 8 al 11 de noviembre.

El presidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Xuan Thang, se reúne con Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos. (Fuente: VNA)

Vietnam y Laos refuerzan la cooperación teórica entre sus partidos

El presidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Xuan Thang, se reunió con Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político e integrante permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos.