El primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh el presidente de los EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan (Fuente: VNA)

El primer ministro Pham Minh Chinh y el vicepremier de Omán, el príncipe Sayyid Shihab bin Tarik Al Said (Fuente: VNA)

Riad (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se reunió hoy con líderes de Qatar , Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán, con motivo de su asistencia a la Cumbre entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en desarrollo en Riad, Arabia Saudita.En un encuentro con el Emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, y con el premier, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Pham Minh Chinh afirmó que Vietnam concede importancia a su cooperación con Qatar y considera al país un socio importante en Medio Oriente.El jefe del Gobierno expresó su deseo de dar la bienvenida al Emir de Qatar a Vietnam en noviembre próximo para impulsar los vínculos bilaterales, especialmente la cooperación en comercio, inversión y trabajo.Vietnam está dispuesto a crear condiciones favorables para que las empresas y fondos de inversión qataríes, en particular la Autoridad de Inversiones de Qatar, incrementen sus inversiones en Vietnam a través de diversas formas, afirmó.Por su parte, el Emir Hamad al-Thani elogió el rol y la posición de Vietnam y expresó su disposición a eliminar cualquier barrera para cultivar aún más la cooperación entre las dos naciones, sobre todo en las áreas propuestas por el premier Pham Minh Chinh.Ambas partes acordaron establecer grupos de trabajo conjuntos en áreas potenciales como transformación digital, energías renovables, infraestructuras, además de firmar acuerdos que faciliten el ingreso de ciudadanos de ambos países, en aras de intensificar los vínculos bilaterales en los tiempos próximos.Al hablar con el presidente de los EAU, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Pham Minh Chinh sugirió facilitar el intercambio de delegaciones de alto rango, el intercambio cultural y el turismo.Manifestó el deseo de que los fondos de inversión de los EAU aumenten sus inversiones en sectores que Vietnam necesita, como la transición verde, la transformación digital y la economía circular.A su vez, el presidente de los EAU afirmó la prioridad de elevar la cooperación integral con Vietnam a nuevas alturas y agregó que dará instrucciones a los fondos de inversión del país para que exploren activamente oportunidades en Vietnam.En la ocasión, ambas partes prometieron acelerar las negociaciones y firmar pronto el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA), reforzar la colaboración en áreas potenciales como la transformación digital, la construcción de centros de datos, la innovación, la ciencia y la tecnología y la investigación en seguridad alimentaria.Mientras tanto, en una reunión con el vicepremier de Omán, el príncipe Sayyid Shihab bin Tarik Al Said, el dirigente vietnamita sugirió que en los próximos tiempos ambas partes sigan facilitando visitas a distintos niveles y mejoren la eficacia de los mecanismos de cooperación bilateral, como el Comité Conjunto y la Consulta Política.También propuso que las dos partes continúen promoviendo la cooperación en el campo del comercio, para lograr un avance significativo en el valor de intercambio comercial bilateral.Por su parte, Sayyid Shihab bin Tarik Al Said ratificó que el Gobierno de Omán concede importancia a promover la cooperación con Vietnam, especialmente en economía e inversión.Además, consintió en crear condiciones favorables y considerar abrir el mercado para bienes de calidad, promoviendo al mismo tiempo la colaboración en el sector Halal y mejorando la eficiencia del Fondo de Inversión Vietnam-Omán (VOI).En esta ocasión, ambas partes acordaron ampliar la cooperación en educación y mejorar los intercambios entre las generaciones más jóvenes./.