Vietnam extiende exención del impuesto de registro para vehículos eléctricos hasta finales de 2030

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam emitió el Decreto N.º 202/2026/ND-CP con el fin de modificar y complementar ciertas disposiciones del Decreto N.º 10/2022/ND-CP sobre el impuesto de registro, estableciendo una tasa del 0% para la primera inscripción de automóviles eléctricos de batería hasta el 31 de diciembre de 2030.



De acuerdo con la nueva normativa, que entrará en vigor el 1 de marzo de 2027, la clasificación de los vehículos eléctricos de batería se realizará bajo las regulaciones del Ministro de Construcción. Este documento sustituirá al Decreto N.º 51/2025/ND-CP, el cual había extendido previamente la exención del 0% hasta finales de febrero de 2027.



Según el Ministerio de Finanzas, la implementación de la tasa cero para este tipo de automóviles ha cumplido con los objetivos trazados originalmente, generando un impacto positivo en los consumidores, fabricantes y distribuidores, además de beneficiar la calidad del aire y la recaudación del presupuesto estatal.



Previamente, el Decreto N.º 10/2022/ND-CP estipulaba que, tras un período inicial de tres años con tasa cero a partir de marzo de 2022, el impuesto se fijaría durante los dos años siguientes en un nivel equivalente al 50% de la tarifa aplicada a los vehículos de gasolina o diésel con la misma cantidad de asientos.



La cartera señaló que el mercado global de coches eléctricos ha experimentado un fuerte crecimiento en escala y velocidad. Las ventas mundiales superaron los 17 millones de unidades en 2024 (más del 20% del mercado) y se proyecta que hayan rebasado los 20 millones de vehículos (más del 25%) en 2025, acompañadas de una rápida expansión de la infraestructura de estaciones de carga pública.



Ante la tendencia global de restringir los combustibles fósiles y promover energías limpias, muchos países utilizan los incentivos en los impuestos de registro y matrícula como una herramienta común para reducir las barreras de costos iniciales para los usuarios.



La promulgación del Decreto N.º 202/2026/ND-CP busca aliviar las dificultades del sector, incentivar el desarrollo automotriz eléctrico y materializar las políticas nacionales orientadas a la transición hacia medios de transporte verdes y respetuosos con el medio ambiente./.

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