Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam , Pham Minh Chinh, firmó recientemente un despacho sobre la realización de las tareas urgentes para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).El documento aclaró que durante la cuarta sesión de inspección de la Comisión Europea (CE) que se realizó en el país indochino, del 10 al 18 de octubre de 2023, aún se reportaron deficiencias en el trabajo de rastreo de origen de los productos acuícolas explotados por Vietnam.Hace seis años, la CE impuso la “tarjeta amarilla” a los productos acuícolas explotados por Vietnam, debido a la falta de eficiencia en el control de la IUU.Después de recibir la "tarjeta amarilla" en 2017, Vietnam respondió de manera proactiva a las recomendaciones de la CE. Sin embargo, los esfuerzos aún no han cumplido con las expectativas de la CE, que demanda mayores acciones del país en este trabajo.Existen dos niveles de alertas, a saber, “tarjeta amarilla” y “tarjeta roja”. En caso que la amarilla se convierta en roja, el mercado europeo no aceptará los productos acuícolas del país infractor. Para Vietnam, esto supondría pérdidas económicas significativas de miles de millones de dólares, y los más afectados serían los pescadores y aquellos involucrados en la cría y la acuicultura.De acuerdo con las evaluaciones de la Asociación de Exportadores y Productores de Mariscos de Vietnam (VASEP) y el Banco Mundial (BM), la tarjeta amarilla de CE ha resultado en una caída consecutiva de las exportaciones de productos mariscos de Vietnam al mercado europeo desde 2017 hasta el momento.En 2019, las exportaciones de productos acuícolas a la Unión Europea (UE) disminuyeron un 12% frente al 2017, equivalente a 183,5 millones de dólares. En 2023, cayeron un 5,7% en comparación con 2019. Hasta 2022, las exportaciones de estos productos al mercado europeo totalizaron sólo 1,3 mil millones de dólares, ubicando a la UE en la cuarta posición entre los cinco mercados receptores mayores de Vietnam.Actualmente, el rastreo electrónico de origen de productos marítimos es una tendencia inevitable en el mundo. En Vietnam, se ha lanzado la aplicación al respecto desde 2017. Fue diseñada para estar en línea con la tendencia de integración internacional y la transparencia en el origen de productos pesqueros.Vietnam se fija el objetivo de lograr el levantamiento de la “ tarjeta amarilla ” por parte de la CE en la quinta sesión de inspección, que tiene prevista para finales del segundo trimestre de 2024./.