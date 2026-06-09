Vietnam impulsa la cooperación internacional en tecnologías cuánticas

Moscú (VNA) – Una delegación de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VAST), encabezada por el profesor y doctor Tran Tuan Anh, participó en el primer Foro de Tecnologías Cuánticas de los BRICS, celebrado los días 7 y 8 de junio en Moscú.



Organizado conjuntamente por el Ministerio de Ciencia y Educación Superior de Rusia y la corporación estatal de energía nuclear Rosatom, el evento reunió a más de 300 representantes de los países miembros de los BRICS y sus naciones asociadas. El foro sirvió como plataforma para que responsables políticos, científicos, centros de investigación, universidades y empresas tecnológicas intercambiaran opiniones sobre los avances más recientes en el campo de las ciencias y tecnologías cuánticas.



En representación de la VAST, el director del Instituto de Física, profesor y doctor Dinh Van Trung, presentó una ponencia en la que expuso la estrategia de Vietnam para el desarrollo de la ciencia y la tecnología cuánticas.



Según explicó, aprovechando sus fortalezas en matemáticas, física teórica y ciencias de la computación, Vietnam concentra sus esfuerzos en áreas acordes con sus capacidades nacionales, como la simulación cuántica, los algoritmos cuánticos, los nuevos materiales, los sensores avanzados, la criptografía poscuántica y las aplicaciones relacionadas con la seguridad de la información.



Al margen de las sesiones plenarias, la delegación vietnamita sostuvo encuentros bilaterales y multilaterales con representantes de diversos países para intercambiar experiencias sobre el desarrollo de tecnologías cuánticas, analizar tendencias globales y explorar oportunidades de cooperación en el marco de los BRICS.



Durante una sesión plenaria, el ministro ruso de Ciencia y Educación Superior, Valery Falkov, destacó el amplio potencial de colaboración científica y educativa entre los BRICS en el ámbito cuántico. Señaló que la cooperación entre institutos de investigación y universidades de Rusia, respaldada por las hojas de ruta nacionales en computación y comunicaciones cuánticas, ha permitido importantes avances en este sector estratégico.



Por su parte, el director general de Rosatom, Alexey Likhachev, subrayó que las tecnologías avanzadas desempeñan un papel fundamental para garantizar la soberanía nacional. Asimismo, destacó la experiencia de Rusia en la exportación de capacidades tecnológicas de alto nivel mediante proyectos de energía nuclear, los cuales han contribuido al desarrollo de nuevas industrias, la formación de recursos humanos especializados y el fortalecimiento de la investigación científica en países socios.



Likhachev reiteró además la disposición de Rusia a compartir esa experiencia con otras naciones interesadas.



En el marco del foro, los miembros de la Plataforma de Energía Nuclear de los BRICS emitieron una declaración conjunta en la que reconocieron el creciente papel de la computación cuántica en la transformación del sector energético y abogaron por una cooperación más estrecha entre los países miembros para acelerar el desarrollo de estas tecnologías y aprovechar plenamente el potencial de la energía nuclear.



En sus intercambios con responsables políticos, científicos y medios de comunicación presentes en el evento, Tran Tuan Anh señaló que Vietnam está adoptando una estrategia selectiva en materia de tecnologías cuánticas, en lugar de intentar competir directamente con las principales potencias tecnológicas en todos los ámbitos de la investigación cuántica.



Explicó que la prioridad del país es desarrollar recursos humanos altamente cualificados, consolidar grupos de investigación sólidos, fortalecer las infraestructuras científicas compartidas y ampliar la cooperación con centros internacionales de excelencia. Se trata, indicó, de una estrategia gradual para fortalecer las capacidades nacionales en un campo caracterizado por largos ciclos de inversión y elevadas exigencias científicas y tecnológicas.



Además de los debates sobre políticas y estrategias, los participantes tuvieron la oportunidad de visitar algunos de los principales centros de investigación cuántica de Rusia, entre ellos el Centro Cuántico Ruso, el Laboratorio de Computación Cuántica con Iones Fríos, el Laboratorio de Microóptica Coherente y Radiofotónica, el Instituto de Física Lebedev, la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS y un laboratorio especializado en tecnologías cuánticas superconductoras.



Los asistentes coincidieron en que el diálogo internacional entre las emergentes comunidades científicas dedicadas a las tecnologías cuánticas constituye un primer paso esencial para la construcción de un ecosistema cuántico sostenible dentro de los BRICS, basado en principios de respeto mutuo, confianza e igualdad.



El objetivo común, señalaron, es impulsar el desarrollo de las tecnologías cuánticas para fortalecer la base tecnológica de los BRICS y acelerar los procesos de industrialización mediante la innovación científica y tecnológica./.

VNA