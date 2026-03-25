Vietnam impulsa sus exportaciones de pimienta con Tailandia como mercado clave

Hanoi (VNA) - Las exportaciones de pimienta de Vietnam crecieron más de un 30% en los dos primeros meses del año, con Tailandia destacando como uno de los principales mercados debido al aumento de la demanda y a su fuerte dependencia del suministro vietnamita.



Según el Departamento de Aduanas, Vietnam exportó 35.600 toneladas de pimienta por un valor superior a 231 millones de dólares en este periodo, lo que supone un incremento del 30,8% en volumen y del 25,6% en valor en comparación con el mismo periodo del año anterior.



Este crecimiento se produce en un contexto internacional favorable, marcado por previsiones de una caída del 15-20% en la oferta mundial a medida que disminuyen las existencias en los principales países productores, mientras la demanda sigue recuperándose. Se espera que Estados Unidos aumente sus importaciones tras la reducción de aranceles, y que China también eleve sus compras debido a sus bajos niveles de inventario.



El 22 de marzo, los precios internos de la pimienta se mantuvieron elevados, en torno a los 136.000 VND (casi 5,2 USD) por kilogramo, lo que permitió a los agricultores mantener márgenes de beneficio positivos. El precio medio de exportación repuntó hasta los 6.609 USD por tonelada en febrero, aunque el promedio de los dos primeros meses registró una ligera caída interanual del 4%, situándose en 6.499 USD por tonelada.



Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador, concentrando más del 25% del valor total de las exportaciones, con casi 66 millones de USD, seguido por Alemania con cerca de 15 millones de USD. Tailandia ocupó el tercer lugar tras un notable aumento de las importaciones, con 1.940 toneladas adquiridas por un valor superior a los 14 millones de USD, lo que representa un crecimiento del 125% en volumen y del 104% en valor.



Datos del Ministerio de Comercio de Tailandia indican que las importaciones de pimienta han crecido de forma sostenida, pasando de 5.990 toneladas en 2020 a 9.652 toneladas en 2025, lo que equivale a un incremento medio anual de alrededor del 10%.



Actualmente, Vietnam suministra cerca del 99,63% de la pimienta importada por Tailandia, impulsado por la fuerte demanda de los sectores alimentario y turístico, junto con la limitada producción local. Además, el mercado está acumulando existencias ante la escasez de la oferta mundial.



Dado que los agricultores están vendiendo con cautela a la espera de nuevas subidas de precios y que la oferta aún no se ha expandido de manera significativa, se prevé que los precios de la pimienta se mantengan estables a medio y largo plazo. Esto abre oportunidades para que los exportadores vietnamitas amplíen su presencia en mercados de rápido crecimiento como Tailandia, además de sus destinos tradicionales en Estados Unidos y Europa./.

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