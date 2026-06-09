Economía

Vietnam impulsa un ecosistema Fintech para el futuro de la ASEAN

Vietnam promueve un ecosistema fintech regional basado en IA, pagos transfronterizos e innovación durante el Foro del Futuro de la ASEAN 2026.

El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, interviene en la cita (Foto: https://baochinhphu.vn/)
El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, interviene en la cita (Foto: https://baochinhphu.vn/)

Hanoi (VNA) - En el marco del Foro del Futuro de la ASEAN 2026, el viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, participó hoy en el coloquio “Construcción de un ecosistema regional de tecnología financiera: de las políticas a la acción”.

También asistieron al evento el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Laos, Thongsavan Phomvihane, representantes gubernamentales, empresas y expertos nacionales e internacionales.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la ASEAN debe desarrollar un ecosistema regional de tecnología financiera (Fintech) interconectado, sustentado en la inteligencia artificial, los datos y las tecnologías digitales.

Asimismo, destacaron la necesidad de promover los pagos transfronterizos, armonizar los marcos regulatorios, ampliar los mecanismos de prueba para la innovación (sandbox), fortalecer la inclusión financiera e impulsar la asociación público-privada para mejorar la competitividad y la resiliencia de la región.

El vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Tien Dung, señaló que Vietnam ha desarrollado importantes infraestructuras digitales para el sector financiero y bancario.

Actualmente, cerca del 89 % de los adultos posee una cuenta bancaria, más del 90 % de las transacciones se realizan a través de canales digitales y los pagos mediante códigos QR han registrado un crecimiento anual superior al 100 % entre 2021 y 2025.

Por su parte, Marc Woo, representante de Google Vietnam, afirmó que la inteligencia artificial no es solo una herramienta de optimización, sino que también aporta muchos valores nuevos al sector financiero..

En este sentido, propuso la creación de una plataforma común de gobernanza de la IA para la ASEAN, la armonización de estándares en materia de datos y ciberseguridad, la ampliación de la conectividad de pagos transfronterizos y la puesta en marcha de entornos de prueba para aplicaciones basadas en IA.

Según el ejecutivo, Vietnam cuenta con el potencial necesario para convertirse en un centro regional de experimentación y desarrollo de soluciones fintech.

Los expertos también subrayaron la importancia de establecer una red regional de pagos digitales interoperable que contribuya a reducir las brechas de desarrollo financiero entre los países miembros de la ASEAN.

En sus palabras de clausura, el viceprimer ministro Nguyen Van Thang destacó que la tecnología financiera se está consolidando como una infraestructura estratégica para impulsar el crecimiento económico, fortalecer la conectividad transfronteriza y reforzar la confianza en la economía digital de la ASEAN.

El dirigente señaló que, para convertirse en un centro financiero digital en Asia-Pacífico y el mundo, la ASEAN debe ir más allá de la integración de mercados y avanzar hacia una conexión integral de todo el ecosistema fintech.

Ello requiere una estrecha coordinación entre organismos reguladores, empresas tecnológicas, instituciones financieras, inversionistas y usuarios, señaló.

Entre las iniciativas propuestas, destacó la construcción de un ecosistema fintech abierto, seguro, transparente, inclusivo y sostenible; el desarrollo de infraestructuras de pagos transfronterizos de nueva generación; el estudio de un mecanismo regional denominado “ASEAN Fintech Sandbox”; y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y blockchain, acompañadas de mecanismos eficaces de gestión de riesgos.

Al enfatizar el papel central de los ciudadanos en el proceso de transformación digital, Van Thang reafirmó el compromiso de Vietnam de trabajar junto a los países de la ASEAN y sus socios internacionales para construir un ecosistema regional de tecnología financiera cada vez más conectado, seguro y eficiente.

Según el viceprimer ministro, el futuro de la ASEAN no dependerá únicamente de la velocidad del crecimiento económico o del avance tecnológico, sino también de la capacidad de generar prosperidad y oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos de la región./.

VNA
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