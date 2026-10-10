Sociedad

Vietnam libera 17 animales silvestres en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang

El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en Vietnam, liberó 17 animales silvestres tras su rescate, rehabilitación y evaluación sanitaria.

La liberación de los animales silvestres (Foto: VNA)
La liberación de los animales silvestres (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang, en la provincia vietnamita de Quang Tri, liberó a 17 animales silvestres en su hábitat natural, en coordinación con organismos y autoridades locales.

Entre los ejemplares liberados figuran siete macacos de cola de león (Macaca leonina), tres loris pigmeos (Nycticebus pygmaeus), dos cálaos de Austen (Anorrhinus austeni), dos gavilanes crestados (Accipiter trivirgatus), un águila culebrera de cresta (Spilornis cheela), un langur de Ha Tinh (Trachypithecus hatinhensis) y un pangolín malayo (Manis javanica).

Según la dirección del parque, estas especies están incluidas en los grupos IB y IIB de la normativa vietnamita sobre la gestión de especies silvestres amenazadas, raras y preciosas, así como el cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Antes de su liberación, los animales fueron recibidos, rescatados, cuidados y rehabilitados por el Centro de Rescate, Conservación y Desarrollo de Especies. También se sometieron a controles sanitarios y evaluaciones de su capacidad de adaptación para garantizar que cumplían los requisitos necesarios para regresar a su entorno natural.

El lugar de liberación fue seleccionado en función de las características ecológicas de cada especie, la disponibilidad de alimento y refugio, y las condiciones de seguridad./.

VNA
#Vietnam #Quang Tri #Phong Nha-Ke Bang
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